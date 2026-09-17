Правительство Швейцарии улучшило прогноз роста ВВП в 2026 году почти вдвое

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии резко повысило прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 1,7% с ожидавшихся в июне 0,9% после неожиданно сильного второго квартала.

Прогноз на 2027 год остался на уровне 1,6%.

ВВП Швейцарии во втором квартале 2026 года вырос на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев. Это лучшие темпы роста почти за пять лет, с третьего квартала 2021 года. В годовом выражении экономика Швейцарии выросла на 2,8%.

Столь сильный рост во многом был вызван показателями фармацевтического сектора, отличающимися повышенной волатильностью, говорится в сообщении Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Негативными факторами для прогноза могут стать высокие цены на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке и напряженность в торговых отношениях с США, отметило ведомство.

SECO по-прежнему ожидает, что темпы роста потребительских цен в Швейцарии в этом году и в следующем составят 0,6%.

ЦБ Швейцарии таргетирует инфляцию в диапазоне 0-2%. Ключевая ставка в стране сейчас находится на нулевом уровне. Эксперты полагают, что регулятор будет удерживать процентную ставку на этом уровне до конца 2027 года, после чего приступит к постепенному ужесточению денежно-кредитной политики. Следующее заседание швейцарского ЦБ назначено на 24 сентября.