Казахстан допускает возможность покрыть дефицит бюджета за счет внешних займов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минфин Казахстана не исключает возможности покрытия дефицита бюджета 2027-2029 годов в том числе за счет внешних заимствований и будет стремиться получить их на максимально выгодных условиях, сообщил вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы на пресс-конференции в Курултае по проекту бюджета на 2027-2029 годы.

"Сейчас мы максимально стремимся заполучить очень выгодные условия для привлечения внешних заимствований", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин привлекать внешние займы для покрытия дефицит.

По словам вице-министра, приоритет при покрытии дефицита бюджета будет отдаваться внутреннему заимствованию. "Сейчас внутреннее заимствование у нас 77%, остальная часть 23% - это внешнее заимствование", - уточнил Бейсенбекулы.

"Будем смотреть стоимость, графики погашения, то есть на каких условиях будем привлекать и находить (внешние займы - ИФ-К). В этом направлении большая работа министерством финансов ведется", - сообщил он, добавив, что эта работа ведется на постоянной основе.

Ранее вице-спикер Курултая Дания Еспаева заявила, что дефицит республиканского бюджета Казахстана в 2027 году при реализации неблагоприятных сценариев может вырасти с запланированных 4,6 трлн тенге до 5,6-6,5 трлн тенге.

Правительство Казахстана сформировало бюджет на 2027 год с дефицитом 2,3% ВВП со снижением до 0,4% к ВВП в 2029 году.

Официальный курс на 17 сентября - 444,88 тенге/$1.