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Суд отказал ТГК-2 и структуре ГЭХа в иске о признании недействительной гарантии по сделке с China Huadian

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ярославской области полностью отказал в иске ПАО "ТГК-2" и ПАО "Центрэнергохолдинг" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг" и управляет долей Росимущества в "ТГК-2") к China Huadian Hong Kong Company Limited, говорится в картотеке арбитражных дел.

Решение в полном объеме пока не опубликовано.

В РФ China Huadian через Huadian Singapore Jiening владеет 51% в ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", еще 49% - у "ТГК-2". ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" было создано в 2011 году для строительства одноименной электростанции мощностью 450 МВт в Ярославской области. ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 2017 году. Инвестиции в проект оценивались в $571 млн.

При этом изначально доли в СП были другими – российской стороне принадлежал 51%, китайской - 49%. Но в 2017 году китайская компания выкупила у "ТГК-2" еще 2%.

В 2018 году "ТГК-2" хотела приобрести у китайских партнеров 51% ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" и даже получила на это разрешение от ФАС России. Но позже, в том же 2018 году, попыталась через суд принудить уже китайскую компанию выкупить свою долю в ТЭЦ, ссылаясь на неразрешимый корпоративный спор. Суд тогда не удовлетворил требования "ТГК-2".

В 2021 году "ТГК-2" снова заказывала оценку стоимости своей доли в ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ". Других подробностей процесса с тех пор не было.

При этом еще в 2017 году Хуадянь-Тенинская ТЭЦ получила от China Huadian кредитную линию на сумму до $350 млн. В обеспечение займа "ТГК-2" подписала гарантию, по которой обязалась погашать задолженность ТЭЦ пропорционально своей доле в уставном капитале (49%). В июле 2024 года китайская сторона потребовала от "ТГК-2" выплатить по гарантии более $100 млн из-за дефолта Хуадянь-Тенинской ТЭЦ по займу.

Но по мнению "Центрэнергохолдинга", гарантия была выдана без получения равноценного встречного предоставления, не сопровождалась увеличением стоимости доли "ТГК-2" в СП и не обеспечила дополнительных прав в управлении предприятием. Истец считал, что сделка была заключена в условиях сговора с бывшим руководством "ТГК-2", нанесла ущерб интересам компании, и требовал признать ее недействительной как крупную, совершённую с заинтересованностью и без должного экономического обоснования.

В 2025 году "ТГК-2" в своем отчете писала, что ведет переговоры с China Huadian по условиям погашения задолженности и урегулированию обязательств ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" перед китайской компанией с целью обеспечения способности станции непрерывно продолжать свою деятельность. Помимо этого в рамках плана финансового оздоровления "ТГК-2" рассматривался вариант рефинансирования займа.

Основным акционером "ТГК-2" с 2023 года является Росимущество с долей 84,34%. До середины 2027 года эта доля находится в управлении у "Центрэнергохолдинга".

ТГК-2 Центрэнергохолдинг Газпром энергохолдинг China Huadian Hong Kong Company Limited Хуадянь-Тенинская ТЭЦ
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