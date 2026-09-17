В Узбекистане с 15 октября по 30 ноября пройдет перепись бизнеса

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по утверждению Национальной стратегии развития статистики - 2030 и организации эффективного использования данных переписи", сообщил Минюст. Указ предусматривает в том числе проведение переписи бизнеса.

Приоритетными направлениями стратегии определены координация деятельности всех производителей официальной статистики на основе единого подхода, совершенствование статистической методологии в соответствии с международными стандартами и современными статистическими моделями, а также цифровая трансформация, снижение отчетной нагрузки и модернизация инфраструктуры данных.

Перепись бизнеса в Узбекистане пройдет с 15 октября по 30 ноября. Планируется провести инвентаризацию всех действующих в стране экономических единиц, уточнить их состояние, состав и распределение по отраслям, а также обновить статистические регистры предприятий и организаций.

Кроме того, до конца 2027 года в национальном комитете по статистике будет внедрена практика подсчета и публикации численности населения на основе статистического регистра населения с использованием результатов переписи населения и сельского хозяйства, проведенной в январе-феврале 2026 года.

Базы данных государственных органов о населении будут приведены в соответствие и интегрированы в статистический регистр для постоянного обновления содержащейся в них информации.

Перед внедрением регистра в практику Центр кибербезопасности проведет экспертизу информационной системы на соответствие требованиям кибербезопасности. После получения соответствующего заключения будет обеспечен постоянный мониторинг безопасности системы.

Доступ к статистическому регистру населения получат сотрудники, имеющие специальный допуск. Информация будет использоваться исключительно в статистических целях для формирования сводных статистических данных. Использование государственными органами, а также другими юридическими и физическими лицами индивидуальных данных, содержащихся в регистре, запрещается.

Будет сформирован статистический регистр сельского хозяйства и обеспечено постоянное обновление содержащихся в нем данных.

Перепись населения и сельского хозяйства в Узбекистане проводилась с 15 января по 28 февраля 2026 года. По ее итогам численность населения республики превысила 39 млн человек.

По сравнению с результатами последней переписи населения, проведенной в 1989 году, численность населения Узбекистана увеличилась почти в два раза.