Рынок акций РФ в четверг упал ниже 2250 пунктов по индексу МосБиржи

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг продолжил снижение на фоне подешевевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent просел ниже $103,5 за баррель), отсутствия новостей на тему дальнейших переговоров по украинскому урегулированию, а также из-за санкционных рисков со стороны США. Индекс МосБиржи откатился ниже локальной поддержки 2250 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2248,87 пункта (-1,6%, минимум сессии - 2236,4 пункта), индекс РТС - 838,3 пункта (-2%). Из индексных акций лидировали в снижении бумаги МКПАО "Лента" (-6,1%) и "Мосэнерго" (-4,2%) перед их исключением из индексов с 18 сентября, также упали акции "МТС" (-4,8%), "ЛУКОЙЛа" (-3,4%), "Мосбиржи" (-3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 сентября, составил 84,5093 руб. (+33,61 копейки).

Подешевели также акции "Эн+ груп" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,4% и -1,4% "префы"), "ФосАгро" (-2,3%), Совкомбанка (-2,2%), "Русала" (-1,9%), "Роснефти" (-1,7%), Сбербанка (-1,6% и -1,4% "префы"), "Т-Технологии" (-1,6%), "Яндекса" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "Северстали" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), АФК "Система" (-0,6%), ВТБ (-0,4%), "ИКС 5" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%).

Подорожали акции "ММК" (+1,4%), "Норникеля" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ за неделю с 8 по 14 сентября составил 0,02% после повышения на 0,05% с 1 по 7 сентября, снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа. Из данных за 14 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 сентября замедлилась до 6,27% с 6,33% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики.

Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов, снижение устойчивой инфляции, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF-2026 в Тюмени. При этом Тремасов отметил, что когда ЦБ принимал решение по ставке 11 сентября, у него еще не было статистики по инфляции за август - она появилась в пятницу вечером. Цифры подтвердили, что устойчивая инфляция переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%, подчеркнул он.

Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, дающий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России, сообщили американские СМИ. Теперь документ, ранее утвержденный в Сенате, направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Законопроект изначально разработала группа сенаторов от обеих партий. В частности, видную роль к этом процесс сыграл ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%. Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящих в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ. Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.

В Конгрессе подчеркивают, что президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов. В Белом доме, комментируя законопроект, подчеркивали, что не считают его положения обязательными к выполнению. Глава Госдепа Марко Рубио назвал документ "ценным инструментом". "Президент смог бы самостоятельно решить, использовать ли его", - добавил Рубио. По его словам, Трамп в случае необходимости имеет возможности вводить ограничительные меры против РФ и без этого законопроекта.

В Кремле следят за судьбой американского законопроекта об "адских санкциях" и предупреждают, что его принятие усложнит усилия по мирному украинскому урегулированию. "Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям, и, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобрение законопроекта Конгрессом США.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи откатился ниже 2250 пунктов на фоне снижения нефти Brent, которая, тем не менее, пока держится выше $100 за баррель.

Главным фактором давления на рынок выступила санкционная повестка: Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий усиление ограничений, в частности, введение вторичных торговых мер против стран, покупающих российскую нефть и газ. Теперь законопроект отправлен на подписание президентом Трампом. Усиление проинфляционных опасений и ужесточение денежно-кредитной политики регуляторов может оказать давление на компании сырьевого сектора, из которых "нефтегаз" пока остается фаворитом, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, попытки роста рынка акций РФ резко обрубили геополитика и внешний негатив. Конгресс США накануне большинством голосов одобрил закон об "адских санкциях" против России и Ирана, теперь дальнейшую судьбу нормативного документа решать будет только президент Трамп. Американские СМИ уже сообщают, что с высокой вероятностью Трамп не будет накладывать вето на этот закон, позволяющий под предлогом "наказания" третьих стран за импорт энергоресурсов из РФ и Ирана вернуть пошлины на импорт товаров из Китая, с которым у США самый большой торговый дефицит. Попытка Трампа вновь обложить китайские товары пошлинами, особенно на фоне подскочившей инфляции, в итоге может привести к новому торговому конфликту, из которого США победителями точно не выйдут, считает аналитик.

Тренд на понижение российских акций может сохраниться до начала следующей недели, когда будут объявлены результаты выборов в Госдуму , а также возможны заявления из Белого дома относительно дальнейших намерений президента США в области применения этого закона о санкциях.

Пока же рынок расстроен заявлениями некоторых российских дипломатов и комментариями из Кремля относительно того, что принятый Конгрессом закон ухудшает российско-американские отношения и может стать помехой для мирного урегулирования украинского конфликта. Принятое накануне ФРС США решение о повышении процентных ставок способствовало укреплению доллара и продажам высокорискованных активов и валют развивающихся стран. Так что внешнего негатива, способного оказать давление на российский фондовый рынок, сейчас хватает, и в этом контексте важно, как скоро индекс МосБиржи сможет снова закрепиться выше 2250 пунктов, полагает Мильчакова.

Среди лидеров снижения в четверг оказались акции МКПАО "Лента" и "Мосэнерго" в преддверии исключения этих бумаг из базы расчета индекса МосБиржи с 18 сентября. В пятницу индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 2200-2300 пунктов, заключила представитель Freedom Global.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ снижается на фоне возросших санкционных рисков, снижения нефти и корпоративных историй.

Бумаги "МТС" остаются под нисходящим давлением после объявления компанией накануне о смене дивидендной политики и рисков ухудшения перспектив ближайших выплат. Принятие Палатой представителей США законопроекта об антироссийских санкциях может предвещать усложнение экспорта нефти из РФ при введении ограничений в действие и оказывать поддержку ценам в среднесрочном периоде.

Тем не менее нефть в четверг дешевеет на фоне сообщений о возможном частичном восстановлении поставок сырья из Саудовской Аравии и об альтернативных способах ее экспорта через Оман. Кроме того, американский президент Трамп вновь смягчил свою риторику в отношении ближневосточного конфликта.

Западные фондовые площадки в четверг восстанавливают позиции, пытаясь спасти среднесрочные восходящие тренды, несмотря на ужесточение позиции ФРС на прошедшем заседании. Среднесрочные "медвежьи" риски в акциях при этом усилились. Индексы МосБиржи и РТС снижаются на фоне усиления напряженности в нефтяном секторе. Оба индикатора все ближе подходят к важным краткосрочным поддержкам 2220 пунктов и 820 пунктов, отмечает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг снизились расписки "О'Кей" (-4,7%), акции ПАО "ЭсЭфАй" (-4%), ПАО "Диасофт" (-4%), "Газпром нефти" (-3,6%), "Юнипро" (-3,2%).

Выросли бумаги "Камчатскэнерго" (+21,4% и +6,3% "префы"), ГК "Самолет" (+5,2%), ПАО "Россети Томск" (+4,7%), "Мечела" (+4,3% и +3,4% "префы").

"Московская биржа" с 18 сентября переводит акции ПАО "ЕвроТранс" (+1,2%) из котировального списка первого уровня в третий, сообщила в четверг торговая площадка. Основанием для принятия решения указано получение рекомендаций экспертного совета по листингу Мосбиржи. Одновременно принято решение о включении акций этого эмитента в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по московскому времени составил 75,24 млрд рублей (из них 10,44 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 9,7 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,03 млрд рублей на акции "Газпрома").