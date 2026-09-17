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Brent подешевела до $102,93 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть ускорилось днем в четверг ввиду ослабления опасений по поводу перебоев в нефтяных поставках с Ближнего Востока.

К 14:14 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,9 (2,74%), до $102,93 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,05 (2%), до $100,38 за баррель.

В среду Brent подешевела на 2,7%, а WTI - на 3,2% на сообщениях, что Саудовская Аравия планирует увеличить объем поставок нефти азиатским НПЗ путем перевалки с судна на судно в оманском порту Сохар. Это позволит частично нивелировать падение экспорта из-за приостановки работы нефтепровода "Восток-Запад" после атак беспилотников.

Нефтепровод "Восток-Запад" пропускной способностью около 7 млн баррелей в сутки и длиной 1,2 тысячи км использовался для доставки саудовской нефти в порт Янбу на Красном море, откуда топливо отгружается клиентам в обход Ормузского пролива.

Saudi Aramco работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода, что позволит частично возобновить его работу, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что прокачка нефти по нефтепроводу "Восток-Запад" восстановится примерно до половины прежнего объема уже в ближайшие дни. Компания намерена полностью восстановить трубопровод примерно через шесть недель, отметили источники.

Аналитики DBS Bank написали, что их базовый сценарий предусматривает смягчение напряженности между США и Ираном в четвертом квартале 2026 года, что позволит нефти марки Brent стабилизироваться в диапазоне $85-95 за баррель.

Brent Saudi Aramco WTI Иран Саудовская Аравия США
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