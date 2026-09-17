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Путин сообщил об исполнении бюджета в августе с профицитом 0,6 трлн руб.

По его словам, цены на нефть позволяют рассчитывать на пополнение ФНБ

Путин сообщил об исполнении бюджета в августе с профицитом 0,6 трлн руб.
Владимир Путин
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в августе текущего года исполнен с профицитом 606 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

"Существенный вклад в этот результат внесли ненефтегазовые доходы, то есть поступления, которые не связаны с глобальной конъюнктурой углеводородов, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. За восемь месяцев текущего года такие, именно ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли более чем на 18%", - сказал Путин.

"При этом мы, конечно, видим и то, как растут цены на нефть на мировых рынках. Соответственно, ожидаем, что в ближайшие месяцы и нефтегазовые доходы бюджета также увеличатся. В свою очередь это позволит пополнить и Фонд национального благосостояния, который, как известно, выступает своего рода подушкой безопасности для государственных финансов", - заявил президент.

Минфин РФ не раскрывает помесячные показатели исполнения бюджета. Сопоставление предварительных данных ведомства за семь и восемь месяцев текущего года показывало профицит в августе в размере около 660 млрд рублей. За январь-август дефицит бюджета составил 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП.

Объем ФНБ на 1 сентября составлял 13 трлн 194,88 млрд рублей (эквивалент $154,145 млрд), или 5,6% ВВП.

Хроника 03 июня 2024 года – 17 сентября 2026 года Бюджет РФ
Владимир Путин ФНБ
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