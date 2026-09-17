Рубль слабо изменился в основных валютных парах, несмотря на дешевеющую нефть

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань практически не изменился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Курс рубля, немного снижавшийся в первой половине торгов 17 сентября, к концу сессии смог полностью отыграть дневные потери и вернулся к уровням закрытия среды, несмотря на падающую второй день подряд нефть.

Стоимость юаня по данным на 19:00 составила 12,575 рубля, что всего на 0,25 копейки (на 0,02%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 вырос в цене всего на 0,05% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 84,49 руб./, контракт EURRUBF подорожал на 0,13%, до 97,28 руб.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 18 сентября на 33,61 копейки, до 84,5093 руб. Курс евро был повышен на 37,09 копейки, до 97,4984 руб./EUR1, а курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 12,5788 руб./юань, что 3,31 копейки выше курса четверга. Основной причиной некоторого повышения официальных курсов Банка России стал рост основных мировых валют по отношению к рублю, отмечавшийся в первой половине торгов четверга.

Цены на нефть эталонных марок замедлили падение вечером в четверг, но все равно остаются в заметном минусе. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 2,28%, до $103,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,44%, до $100,95 за баррель.

Трейдеры ожидают частичного восстановления экспорта нефти из Саудовской Аравии после приостановки работы нефтепровода "Восток-Запад", атакованного беспилотниками. Для компенсации потерь Эр-Рияд планирует нарастить поставки азиатским НПЗ путем перевалки с судна на судно в оманском порту Сохар. Саудовская Аравия принимает меры для возобновления работы пострадавшего нефтепровода за счет обхода поврежденного участка, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что прокачка нефти по нефтепроводу "Восток-Запад" восстановится примерно до половины прежнего объема уже в ближайшие дни, полностью - примерно через шесть недель.

Аналитики DBS Bank написали, что их базовый сценарий предусматривает смягчение напряженности между США и Ираном в четвертом квартале текущего года, что позволит нефти марки Brent стабилизироваться в диапазоне $85-95 за баррель.

"Российский рубль с середины прошлой недели демонстрирует минимальные изменения по отношению к основным мировым валютам. Внутренний валютный рынок сейчас выглядит относительно сбалансированным. От ослабления рубль удерживают высокие процентные ставки и наступление на следующей неделе очередного налогового периода, под который экспортеры обычно наращивают предложение валюты. Между тем более выраженному укреплению нацвалюты препятствует устойчивость доллара США на глобальном рынке Forex на фоне повышения ставок по федеральным фондам ФРС США до 3,75-4% годовых, а также отступление нефтяных котировок от недельных максимумов. Тем не менее цены на нефть по-прежнему остаются на высоких уровнях", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

"На этом фоне баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации валютных курсов в диапазонах 12,4-12,8 руб. за китайский юань, 83-86 руб. за доллар США и 96-100 руб. за евро", - полагает Дудников.

По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, курс валютной пары юань/рубль в ближайшее время будет колебаться в диапазоне 12,3-12,8 рубля за юань. "Мы пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать переходу рубля на более низкие уровни. Более того, у нацвалюты сохраняется определенный потенциал для восстановления - поддержу ей могут оказать сокращение покупок валюты по бюджетному правилу и постепенное восстановление предложения валюты. Плюс к этому, на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку на фоне старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 сентября. В такой ситуации юань на горизонте до конца месяца может сместиться ближе к нижней границе диапазона 12,3-12,8 руб. за юань", - считает Зварич.

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 84-86 руб. и 97-99 руб. соответственно, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Рубль на Московской бирже на текущий момент находится на относительно стабильных позициях по отношению к основным валютам. В фокусе внимания участников рынка находятся прогнозы по перемирию в энергетике и достаточно переменчивая геополитическая повестка, которая напрямую влияет на колебания валютных курсов", - полагает эксперт.

Тимошенко также отмечает, что на стороне национальной валюты находятся нефтяные цены, которые, несмотря на коррекцию, все еще остаются достаточно высокими на фоне сохранения ограничений судоходства через Ормузский пролив. Также в центре внимания свежие данные Росстата по индексу потребительских цен и итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Давление на рубль способны оказать новости о вероятности нового витка санкций, а американский доллар по традиции во многом зависит от ставки ФРС, указывает эксперт банка "Русский стандарт".

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 8 по 14 сентября составил 0,02% после повышения на 0,05% с 1 по 7 сентября, снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа - на 0,02%, с 4 по 10 августа - на 0,06%, с 28 июля по 3 августа - на 0,02%, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 14 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 сентября замедлилась до 6,27% с 6,33% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики.

Плодоовощная продукция с 8 по 14 сентября подешевела на 1,0% после снижения цен на 1,8% неделей ранее. Цены на бензин за этот период поднялись на 0,36% после повышения на 0,58% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 21,04%), на дизельное топливо снизились на 0,33% после роста на 0,04% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 15,50% больше).

Банк России в четверг провел аукцион однодневного репо "тонкой настройки", в рамках которого разместил 500 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и спросе 1,962 трлн рублей) в среднем по ставке 14,3% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте умеренно подросли, в то время как ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 сентября увеличилась на 21 базисный пункт по отношению к предыдущему торговому дню, поднявшись до 14,22% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц и 3 месяца выросла всего на 1 базисный пункт по отношению к среде и 17 сентября составила 13,96% годовых и 14,28% годовых соответственно. В свою очередь срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт - до 14,73% годовых.