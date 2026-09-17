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Президент ожидает роста ВВП России в 2026 году в пределах 1%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2026 году будет в пределах 1%, что соответствует изначальным ожиданиям, годовая инфляция постепенно снижается и находится под контролем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Отмечу, что экономическая динамика у России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года рост ВВП будет находиться в пределах 1% - примерно такой прогноз и закладывался при подготовке бюджетных проектировок на текущий год", - сказал президент.

"Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов - 2,3% (в июле - ИФ). Растут заработные платы: за I полугодие плюс 6,5% в реальном выражении. Стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. Розничные продажи за семь месяцев текущего года выросли на 5,4%", - отметил Путин.

"Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со II квартала прошлого года, она постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%. Это заметно ниже прошлогоднего уровня. Да и по итогам I квартала 2025 года, напомню, инфляция была двузначной - 10,3%. То есть усилия, которые предпринимаются и Центральным Банком, и правительством РФ по этому направлению явно дают результат", - заявил президент.

Как сообщалось, рост ВВП РФ за январь-июль 2026 года ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, составил 0,6%.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской (2025 года) версии прогноза. На Восточном экономическом форуме в начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что сейчас министерство ожидает рост экономики РФ в 2026 году на 0,6% (представит уточненный прогноз в середине сентября).

ЦБ в июле понизил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0,0-1,0% с 0,5-1,5% в предыдущей, апрельской версии (уточенный прогноз ЦБ представит в октябре).

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,5%.

Владимир Путин ВВП инфляция
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