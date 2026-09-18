Европейские акции закрылись в плюсе в четверг, FTSE 100 прибавил 1,2%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных и итогах заседания Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,86% - до 642,6 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1,19%, германский DAX - 0,70%, французский CAC 40 - 0,57%, итальянский FTSE MIB - 0,80%, испанский IBEX 35 - 1,00%.

FTSE 100 получил заметную поддержку от снижения доходности британских гособлигаций, или гилтов, на решении Банка Англии приостановить их продажи до апреля и полностью отказаться от продажи "длинных" бондов.

По итогам заседания в четверг ЦБ Великобритании заявил о планах продавать гилты на 20 млрд фунтов стерлингов ($26,7 млрд) в год и к сентябрю 2034 года целиком избавиться от их портфеля, получив выплаты по бумагам, срок погашения которых истекает раньше. Сейчас размер портфеля составляет 368 млрд фунтов.

Кроме того, Банк Англии ожидаемо шестью голосами против трех решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых.

Между тем потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 3,2% в годовом выражении, согласно окончательным данным статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась с 2,9% в июле, но оказалась ниже предварительной оценки, составлявшей 3,3%.

Поддержку рынку также оказало падение нефтяных котировок с недавних максимумов за счет снижения опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия планирует увеличить отгрузку нефти азиатским НПЗ путем перевалки с судна на судно в оманском порту Сохар.

Благодаря подешевевшей нефти в четверг подорожали бумаги авиакомпаний, включая Ryanair (+1,3%) и Lufthansa (+1%).

Котировки акций ведущих европейских нефтяных компаний снизились, в том числе BP Plc и TotalEnergies - на 0,5%, Shell - на 0,2%.

На Лондонской фондовой бирже подорожали бумаги банка HSBC (на 2%) и фармкомпании AstraZeneca (на 2,4%).

Также в плюсе завершили торги бумаги европейских автопроизводителей. Цена акций BMW AG выросла на 1,7%, Renault - на 2,4%, Volkswagen - на 2,7%.

Капитализация германского производителя алкогольных напитков Berentzen подскочила на 24% после того, как она подтвердила переговоры о возможной покупке американским конкурентом Sazerac.

Рыночная стоимость Sodexo увеличилась на 2,9% после того, как JPMorgan улучшил рекомендацию для акций французской кейтеринговой компании до "выше рынка" с "нейтрального" уровня.

Лидером снижения в сводном европейском индексе стали акции Bilfinger, рухнувшие на рекордные в истории компании 21,4%. Германская промышленная группа во второй раз ухудшила прогнозы на 2026 год.

Цена акций Raiffeisen Bank International упала на 6% после того, как Grizzly Research раскрыла короткую позицию в акциях австрийского банка. Grizzly специализируется на игре на понижение акций различных компаний.

Котировки ритейлера одежды Next Plc повысились на 2,5%. Компания улучшила прогноз роста годовой выручки до 6,9% с 6,6% и повысила прогноз для скорректированной доналоговой прибыли до 1,255 млрд фунтов стерлингов с 1,24 млрд фунтов.

Рыночная стоимость Nokia Corp. увеличилась на 4,7% на новостях о партнерстве с Microsoft, направленном на расширение предложения финской компании в сегменте данных для телекоммуникационных провайдеров.