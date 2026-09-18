Фондовые индексы США выросли в четверг

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом.

Ожидаемое решение о повышении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, принятое в среду Федеральной резервной системой (ФРС), устранило один из факторов неопределенности, что способствовало улучшению настроений инвесторов.

Федрезерв отметил, что инфляция остается повышенной, а принятые меры денежно-кредитной политики помогут быстрее вернуть ее к целевому показателю 2%. Глава ФРС Кевин Уорш в ходе выступления по итогам заседания подчеркнул, что ЦБ сфокусирован на обеспечении ценовой стабильности.

Медианный прогноз руководителей центробанка предполагает, что базовая ставка до конца 2026 года будет увеличена еще на 25 б.п. Участники рынка оценивают вероятность подъема ставки на октябрьском заседании в 53,1%, по данным CME FedWatch.

Рынок с облегчением воспринял информацию о единогласном принятии решения по ставке, свидетельствующую о наличии единства позиции в руководстве ФРС, отметил аналитик Baird Росс Мэйфилд. "Председатель ЦБ Уорш в очередной раз подтвердил, что Федрезерв сохраняет независимость", - добавил он.

Между тем вышедшие в четверг официальные данные указали на неожиданное сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США, что стало очередным свидетельством сохраняющейся стабильности американского рынка труда. Количество американцев, обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 10 тыс. - до 196 тыс. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста числа заявок до 208 тыс. от уровня предыдущей недели 206 тыс.

Лидером роста среди компонентов S&P 500 стала Generac, входящая в число мировых лидеров в сфере производства систем резервного и автономного электроснабжения. Generac нарастила капитализацию на 18,3% на новостях, что она подписала соглашение на поставку генераторов Amazon.com Inc. Первые поставки ожидаются на уровне $2,4 млрд в 2027 и 2028 годах. Рыночная стоимость Amazon увеличилась на 2,1%.

Бумаги Super Micro Computer подорожали на 9,5%, Moderna Inc. - на 8,6%, Hewlett Packard Enterprise - на 8%, Intel Corp. - на 7,7%, Advanced Micro Devices - на 6,4%, Sandisk Corp. - на 6,2%, Workday Inc. - на 6,1%.

Сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США утвердила пятилетнее "инновационное исключение", распространяющееся на торговлю токенизированными акциям, оказали поддержку котировкам компаний, работающих с криптовалютами, в том числе Robinhood Markets (+5,2%), Circle Internet Group и Coinbase Global (+5,8% у обеих).

Самый сильный подъем в составе индекса Dow Jones продемонстрировала Nvidia Corp. (на 2,5%).

Стоимость акций Cisco Systems Inc. выросла на 2,3%, Caterpillar - на 2%, Nike Inc. и Merck & Co. - на 1,6%, Microsoft Corp. - на 1,5%, Goldman Sachs Group и Apple Inc. - на 1,4%, Alphabet Inc. и 3M Co. - на 1,3%.

Наибольшие потери в S&P 500 понесла T-Mobile US (-5,6%), в Dow Jones - Salesforce Inc. (-2,9%).

Цена бумаг Fluence Energy, специализирующейся на производстве систем хранения энергии и ПО для управления энергопотреблением, упала на 15,4% после того, как компания ухудшила прогноз выручки на 2026 фингод.

Капитализация CoreWeave снизилась на 4,2%. Поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры объявил о намерении привлечь $3 млрд за счет размещения конвертируемых облигаций.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг поднялся на 0,61% - до 51778,04 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 1,14% - до 7637,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,69% и закрылся на отметке 26418,3 пункта.