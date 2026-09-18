Число экспортеров молочной продукции из РФ в Саудовскую Аравию увеличилось до 26

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия расширила список поставщиков молочной продукции из РФ, теперь в него входят 26 компаний.

Как сообщает Россельхознадзор, в список включен Семикаракорский сыродельный комбинат (Ростовская область). Такое решение приняло государственное управление Саудовской Аравии по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами на основании гарантий, предоставленных Россельхознадзором.

Как сообщалось, по прогнозу гендиректора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, экспорт молочной продукции из РФ в 2026 году может вырасти на 10% в натуральном выражении и на 15% - в стоимостном.

В 2025 году выручка РФ от экспорта молочной продукции увеличилась на 13% к предыдущему году и превысила $500 млн. Основу экспорта составили сыры и творог (32% от общего объема), кисломолочная продукция (24%) и мороженое (15%).