Денежная база в России выросла с 4 по 11 сентября на 166,1 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 11 сентября составил 22727,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 4 сентября денежная база в России равнялась 22561,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,73%, или на 166,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.