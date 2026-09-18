ФНС направила в суд заявление о банкротстве головной компании "Русского холода"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании АО "Русский холодъ" (головная структура одноименной группы) банкротом, говорится в материалах на портале Федресурса.

В сообщении отмечается, что ведомство обратилось в суд 15 сентября, однако до настоящего времени заявление не зарегистрировано в судебной картотеке арбитражных судов РФ. В Арбитражном суде Алтайского края "Интерфаксу" подтвердили, что до настоящего времени заявление не поступило в суд.

"Интерфакс" направил в "Русский холодъ" запрос о размере задолженности, сроках её формирования и способах её урегулирования.

Как сообщалось, в июле Сбербанк и Озон банк уже обратились в Арбитражный суд Алтайского края с заявлениями о банкротстве АО "Русский холодъ". По данным картотеки, в августе суд принял заявление Сбербанка к производству, 8 сентября начал его рассматривать, а затем отложил до 6 октября. Заявление Озон банка (дочерний банк маркетплейса Ozon) также принято к производству, оно будет рассмотрено после требования Сбербанка.

Согласном материалам Федресурса, о своём намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве АО "Русский холодъ" сообщил также банк "Россия". Его представитель принимал участие в заседании 8 сентября в качестве слушателя, поскольку требования банка "Россия" не подтверждены документально, свидетельствуют материалы дела. В заседании также участвовало АО "Управление и развитие", которое, согласно материалам, владеет 50% акций АО "Русский холодъ".

Ранее сообщалось, что к настоящему времени кредиторы инициировали банкротство всех структур группы "Русского холода", но пока ни в одной из них процедура банкротства не введена.

Сообщалось также, что 28 мая акционеры АО "Русский холодъ" приняли решение о ликвидации всех структур группы. Ликвидатором назначен гендиректор Игорь Архипов.

"Русский холодъ" в 2025 году получил 3,96 млрд рублей выручки, чистый убыток составил 29 млн рублей; ТД "Русский холодъ" - 7,74 млрд рублей и 5,6 млрд рублей соответственно (в предыдущие годы финансовый результат был положительным); "Алтайхолод" - 1,8 млрд рублей и 0,9 млн рублей; "Лагуна койл" - 2,6 млрд рублей и 110 млн рублей. Все активы ГК в 2026 году столкнулись с десятками исков.

"Русский холодъ" основан в 1999 году, владеет фабриками по производству мороженого в Барнауле и Подмосковье. По данным ассоциации "Союзмолоко", в 2025 году группа заняла 10-е место в топе производителей мороженого (15 тыс. тонн). Помимо мороженого, компания также производит замороженные полуфабрикаты.