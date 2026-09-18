"СПБ биржа" с 24 сентября перенесет старт основной торговой сессии на 9:00

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 24 сентября будет начинать основную торговую сессию в 9:00 вместо 10:00 по московскому времени, говорится в сообщении площадки.

Согласно новому расписанию, утренняя дополнительная сессия будет проходить с 07:00 до 09:00, основная торговая сессия - с 09:00 до 19:00.

В остальном расписание торгов останется прежним.

Торги ценными бумагами будут завершаться в 23:50, неоактивами на глобальные ценные бумаги - в 23:00, неоактивами на российские акции и криптоиндексы - в 00:00.

В выходные и праздничные дни торги по-прежнему будут начинаются в 10:00.

"Современная биржевая инфраструктура требует согласованности режимов торгов для удобства участников рынка. Участники работают одновременно на разных площадках, поэтому важно, чтобы расписание основных сессий было максимально синхронизировано", - говорится в комментарии гендиректора "СПБ биржи" Евгения Сердюкова, приведенном в пресс-релизе.

Аналогичное решение ранее было принято МосБиржей, на которой с 14 сентября старт торгов на ключевых рынках был перенесен на 9:00.