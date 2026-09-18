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Автоперевозчики Казахстана получили право перевозить транзитные грузы из морпортов Турции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Анкара будет ежегодно предоставлять Астане 3 тысячи разрешений на перевозку транзитных грузов из морских портов Турции, сообщил Минтранс Казахстана. Такая договоренность была достигнута на заседании казахстанско-турецкой смешанной комиссии по автомобильному транспорту в Анталье.

"Важным результатом стало предоставление казахстанским перевозчикам возможности осуществлять загрузку грузов из морских портов Турции для их последующей перевозки в Казахстан", - говорится в сообщении.

Договоренность вступает в силу уже с 2026 года.

Кроме того, стороны договорились об отсутствии количественных ограничений на электронные разрешения, что позволит более гибко осуществлять перевозки и оперативно реагировать на потребности перевозчиков.

Участники заседания также подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних и транзитных автомобильных перевозок между Казахстаном и Турцией.

Казахстан Минтранс Анталья Турция
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