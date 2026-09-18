ЦБ Узбекистана увеличит инвестиции в покупку ценных бумаг

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк Узбекистана планирует постепенно расширять перечень активов, в которые инвестируются международные резервы страны, включая покупку высоколиквидных активов, заявил зампред ЦБ Аброр Мирзо Олимов на Международном форуме по управлению государственными активами в Ташкенте. Об этом сообщает Gazeta.uz.

По его словам, регулятор начал инвестировать часть международных резервов в инструменты с фиксированной доходностью.

"Сейчас в нашем портфеле уже есть ценные бумаги с фиксированным доходом (...). Мы продолжаем работать в этом направлении. Это означает, что мы планируем выходить за рамки казначейских векселей США и инвестировать в другие виды высоколиквидных активов. Это могут быть суверенные облигации, облигации субнациональных органов власти и другие инструменты с фиксированной доходностью", - сказал Олимов.

Сейчас в структуре международных резервов Узбекистана на ценные бумаги приходится 2,4% (около $1,77 млрд).

"Структура наших международных резервов, можно сказать, весьма необычна по сравнению с другими центральными банками. На начало сентября этого года мы располагали примерно 439 тоннами золота, рыночная стоимость которого составляла около $65 млрд. Это примерно 90% наших международных резервов", - отметил Олимов.

По его словам, за последние пять лет международные резервы страны удвоились - примерно с $35 млрд в 2021 году до более чем $72 млрд на 1 сентября 2026 года. За это же время объем золотых запасов увеличился с 360 до 439 тонн, а доля золота в резервах - примерно с 60% до 90%.

Рост доли золота объясняется увеличением его физического объема и ростом мировой цены на металл, отметил представитель ЦБ.

"Именно сочетание этих двух факторов привело к тому, что доля золота в международных резервах увеличилась примерно до 90%", - пояснил он.

Международные резервы Узбекистана существенно превышают показатели достаточности. По данным Олимова, их объем примерно в 3,4 раза превышает минимальный ориентир Международного валютного фонда, позволяет покрыть около 14 месяцев импорта и в 4,4 раза превышает краткосрочный внешний долг страны.

В управлении международными резервами регулятор придерживается трех основных принципов: безопасности и сохранения капитала, ликвидности и доходности.

"Наша цель заключается не в максимизации прибыли или доходности. Речь идет об улучшении доходности с поправкой на риск в рамках четко определенных ограничений по безопасности и ликвидности", - добавил он.

С 2020 года Центральный банк сотрудничает со Всемирным банком в рамках программы Reserve Advisory and Management Partnership (RAMP).

Как заявил советник президента по вопросам экономической политики Обид Хакимов на форуме, ключевыми факторами экономического роста для Узбекистана являются либерализация валютного рынка, увеличение инвестиций, либерализация инвестиционного климата, изменения в налоговом и бизнес-регулировании, развитие торговли и интеграция во Всемирную торговую организацию (ВТО), усиление конкуренции и приватизация, а также развитие рыночного финансирования.

По его словам, которые приводит портал Spot, номинальный ВВП Узбекистана за последние 10 лет увеличился в 2,5 раза - примерно с $70 млрд до $150 млрд. Президент Узбекистана поставил задачу довести объем ВВП до $300 млрд к 2030 году.

"Нам необходимо значительно увеличить наш валовой внутренний продукт в следующие пять лет. Поэтому в этом смысле нам нужно проанализировать прошлое и разработать планы на будущее", - заявил Хакимов.

После либерализации валютной политики в 2017 году объем иностранных инвестиций, по его информации, вырос почти в 5 раз. Налоговая нагрузка была снижена с 13 до девяти налогов, ставка НДС - с 20% до 12%, а более 160 лицензий отменены. В рамках интеграции в ВТО средние эффективные тарифные ставки были снижены с 15,3% до 7,5%, а для более чем 8 тыс. категорий товаров пошлины были обнулены.

Советник президента добавил, что в рамках приватизации частному сектору были проданы активы стоимостью более $7 млрд, в том числе 66 компаний. С 2019 года Узбекистан выпустил международные облигации на сумму более $16 млрд, а объем привлеченных прямых иностранных инвестиций превысил $109 млрд.