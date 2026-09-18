В РСХБ считают, что новый инвестцикл в рыбной отрасли должен охватить переработку

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рыбохозяйственный комплекс РФ, в котором за последнее время был реализован ряд крупных инвестпроектов в рыбодобыче и первичной переработке, находится в хорошей финансовой форме. Новый инвестиционный этап его развития должен охватить сферу глубокой переработки продукции, заявила первый зампред правления Россельхозбанка Ирина Жачкина на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

"В последние годы много инвестировали в способность добывать и выращивать рыбу и существенно меньше - в способность превращать ее в конечный продукт для потребителя. Экстенсивно наращивать вылов бесконечно невозможно: ресурсная база объективно ограничена. Поэтому следующая зона роста - не глубина воды, а глубина переработки", - отметила она.

По ее словам, нынешний крупный инвестиционный цикл был связан, прежде всего, с обновлением флота, созданием береговых предприятий и инфраструктуры. Пик инвестиций в основной капитал рыболовства и рыбоводства, по данным банка, пришелся на 2023 год и составил 113 млрд рублей. В 2026 году этот показатель прогнозируется в 85 млрд рублей против 89 млрд рублей в 2025 году и 100 млрд рублей в 2024 году.

Как сообщила Жачкина, рентабельность в рыболовства по EBITDA за 12 месяцев к 1 июля 2026 года оценивается в 34%, в аквакультуре - 31%, в переработке - 15%. Долговая нагрузка также остается умеренной: отношение долга к EBITDA составляет 2,2 в рыболовстве, 1,5 в аквакультуре и 1,3 в переработке. EBITDA покрывает процентные расходы примерно в 3,9 раза, 5 раз и 5,3 раза соответственно.

"Даже в период дорогих денег отрасль сохраняет рабочую долговую нагрузку и уверенно обслуживает процентные расходы. Это позволяет говорить уже не о выживании, а о том, куда должен пойти следующий инвестиционный рубль", - сказала Жачкина.

В 2020-2025 годах среднегодовой темп роста стоимости основных средств составил 18,6% в рыболовстве и 24,5% в аквакультуре, тогда как в переработке - около 10%. Как считает Жачкина, именно этот разрыв сегодня становится одной из главных потенциальных точек роста отрасли.

По оценке Россельхозбанка, инвестиционные проекты в рыбопереработке имеют сравнительно короткий срок возврата капитала. Модельный срок окупаемости такого проекта составляет около 7 лет против примерно 10 лет в переработке мяса и 13 лет - в переработке сырого молока.

Жачкина привела в пример Белоруссию, "которая не имеет собственного выхода к морю, но при этом все знают бренды "Матиас", "Санта Бремор", даже "Русское море". Выручка компании-производителя за последний год составила более 60 млрд рублей, чистая прибыль - более 1 млрд рублей.

При этом она сообщила, что спрос на продукцию глубокой переработки постоянно растет. "Поэтому сейчас недостаточно произвести, главное - все это продать и получить соответствующую маржу", - сказала она.