Госкомпания ДРУК на фоне слабой лососевой путины отказалась от экспорта красной рыбы и икры

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госкомпания ДРУК ("Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания") в условиях ограниченного вылова красной рыбы и производства икры в этом году отказалась от экспорта этой продукции.

Как сообщает Росрыболовство, об этом глава ведомства Илья Шестаков заявил "на полях" Международного форума рыбопромышленного форума.

"Весь доступный объем продукции ДРУК направит на внутренний рынок, чтобы обеспечить российских покупателей красной рыбой и икрой", - отметил он.

ДРУК была создана в мае 2024 года и принадлежит Росимуществу. Под ее управление были переданы изъятые по искам Генпрокуратуры активы Олега Кана, Алексея Козлова, Дмитрия Дремлюги и других дальневосточных рыбопромышленников и предпринимателей.

По данным ЕГРЮЛ, сейчас она выполняет функции управляющей организации для 60 компаний.