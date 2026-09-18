Денежная масса в России в августе выросла на 1%, годовой темп снизился до 12,8%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в августе 2026 года увеличилась на 1%, до 137,1 трлн рублей, после роста в июле на 0,6%, сообщает сайт Банка России.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 сентября 2026 года снизился до 12,8% с 13% на 1 августа.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в августе увеличилась на 1% после роста в июле на 0,5%. Годовой темп ее прироста на 1 сентября снизился до 12,2% с 12,6% на 1 августа.

ЦБ намерен уточнить подход к расчету валютной переоценки показателей денежно-кредитной статистики начиная с данных за сентябрь 2026 года (на 1 октября). Он будет рассчитывать валютную переоценку показателей денежно-кредитной статистики по курсу рубля к иностранным валютам и по изменению учетной цены на драгоценные металлы, а не по курсу рубля к доллару США (по текущей методике). Изменение методики обеспечит большую точность переоценки показателей. По новой методике М2Х* в августе увеличилась на 0,9% после роста в июле на 0,5%. Годовой темп ее прироста на 1 сентября снизился до 11,8% с 12,6% на 1 августа.

Объем наличных денег в обращении М0 в августе вырос на 1,9%, до 20,7 трлн рублей, после роста на 2,9% в июле. Годовой темп роста наличных на 1 сентября увеличился до 20,9% после 20,2% на 1 августа.

Требования банковской системы к организациям и домашним хозяйствам остаются основным источником денежного предложения, в августе их вклад в годовой прирост M2X уменьшился и составил 15,1 трлн рублей после 15,9 трлн рублей в июле. Требования к организациям за год возросли на 12,7 трлн рублей (месяцем ранее - на 13,4 трлн рублей), к домашним хозяйствам - на 2,4 трлн рублей (месяцем ранее - на 2,52 трлн рублей).

В августе требования к организациям увеличились на 1,7 трлн рублей (в июле - на 2,6 трлн рублей). Прирост требований к домашним хозяйствам в августе оставался на уровне июля - 0,2 трлн рублей, основной вклад продолжали вносить ипотечные кредиты.

Чистые требования к органам государственного управления в августе снизились на 0,5 трлн рублей после снижения на 0,3 трлн рублей в июле. Вклад бюджетных операций в годовой прирост широкой денежной массы увеличился до 6,1 трлн рублей с 6,0 трлн рублей в июле.

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовой прирост M2X в августе оставался отрицательным (-1,8 трлн рублей).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами России) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.