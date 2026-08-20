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Денежная масса в России в июле выросла на 0,6%, годовой темп снизился до 13%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в июле 2026 года увеличилась на 0,6%, до 135,683 трлн рублей, после роста в июне на 0,9%, сообщает сайт ЦБ.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 августа 2026 года снизился до 13% с 13,2% на 1 июля.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в июле увеличилась на 0,5% после роста в июне на 0,4%. Годовой темп ее прироста на 1 августа снизился до 12,6% с 12,9% на 1 июля.

Объем наличных денег в обращении М0 в июле вырос на 2,9%, до 20,366 трлн рублей, после роста на 2,1% в июне. Годовой темп роста наличных на 1 августа увеличился до 20,2% после 18,5% на 1 июля.

Требования банковской системы к организациям и домашним хозяйствам по-прежнему остаются основным источником денежного предложения, в июле их вклад в годовой прирост M2X увеличился и составил 15,8 трлн рублей после 14,6 трлн рублей в июне.

Требования к организациям за год возросли на 13,3 трлн рублей (месяцем ранее - на 12,4 трлн рублей), к домашним хозяйствам - на 2,5 трлн рублей (месяцем ранее - на 2,2 трлн рублей).

Прирост требований к организациям за июль составил 2,6 трлн рублей, что существенно выше показателя в июне (0,3 трлн рублей), в том числе из-за разового эффекта, связанного со структурой проведения отдельных сделок. Требования к домашним хозяйствам в июле увеличились на 0,2 трлн рублей (0,4 трлн рублей в июне), преимущественно за счет ипотечных кредитов.

Вклад бюджетных операций в годовой прирост широкой денежной массы снизился на фоне замедления темпов роста расходов бюджета до 6,2 трлн рублей с 6,6 трлн рублей в июне. Чистые требования к органам госуправления в июле снизились на 0,1 трлн рублей после роста на 0,5 трлн рублей в июне.

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовой прирост широкой денежной массы в июле оставался отрицательным (-2,2 трлн рублей).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

ЦБ РФ Банк России Денежный агрегат М2
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