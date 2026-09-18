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Brent замедлила снижение и торгуется у $104,6 за баррель, WTI вышла в плюс

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок не показывают единой динамики: североморская Brent умеренно дешевеет, тогда как североамериканская WTI слабо дорожает.

К 18:19 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,2%), до $104,61 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,48 (0,47%), до $102,39 за баррель.

Опасения дефицита предложения топлива на мировом рынке смягчились за счет увеличения экспорта саудовской нефти через Оман, роста запасов нефтепродуктов в США, а также наращивания поставок продуктов нефтепереработки из Китая, отметил аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Саудовская Аравия в ближайшие дни намерена примерно наполовину восстановить мощности поврежденного в результате атаки БПЛА нефтепровода "Восток-Запад", сообщают СМИ. Выход на обычный же уровень ожидается в течение шести недель. По данным источников Bloomberg, Saudi Aramco сообщила как минимум двум европейским клиентам об отмене поставок нефти в октябре.

В четверг через Ормузский пролив прошли четыре судна с сырьевыми товарами при среднем показателе за последние 10 дней в 16 судов, по данным Kpler.

Экспорт продуктов нефтепереработки из Китая в августе вырос на 12,7% в годовом выражении, причем поставки авиатоплива оказались рекордными. Ожидается, что КНР продолжит ослаблять экспортный контроль в сентябре, позволив компаниям получить прибыль на высокомаржинальных международных рынках.

Минэнерго США сообщило о неожиданном росте запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе. В частности, товарные запасы бензина увеличились на минувшей неделе на 794 тысячи баррелей, дистиллятов - на 1,585 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина на 1 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей.

Brent Kpler WTI Saudi Aramco США Саудовская Аравия Китай
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