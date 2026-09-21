Поиск

"СИБУР" готовит к запуску две пилотные установки химпереработки пластиковых отходов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "СИБУР" готовит к запуску сразу две пилотные установки термолиза смешанного пластикового сырья, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов.

"Рассчитываю, что нефтехимическое сырье из вторички мы при помощи термолиза сможем получать уже в ближайшее время - на одном, а может, даже на двух пилотах. "СИБУР" сейчас на пороге запуска этой технологии, пока в пилотном режиме. Традиционно внимательно следим за задачами, изучаем генсхему по отходам, их морфологию - где, сколько - чтобы в том числе определить возможные сценарии сырьевого обеспечения этих проектов", - сказал он.

Стратегия "СИБУРа" в области устойчивого развития на 2025-2029 годы предполагает разработку, внедрение и масштабирование технологии химической переработки смешанных пластиков - термолиза. Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года общественность одобрила проект строительства установки термолиза смешанного пластикового сырья на "Нижнекамскнефтехиме" (НКНХ, входит в "СИБУР"). Заявленная проектная мощность установки по сырью - 5 тыс. тонн в год, предварительная стоимость оценивалась в 3 млрд рублей.

Сырье для установки - отсортированный и очищенный пластиковый мусор в брикетах - НКНХ планирует получать от региональных операторов по обращению с отходами. Отмечалось, что предпочтение будет отдаваться пленочной фракции.

НКНХ Нижнекамскнефтехим СИБУР Михаил Карисалов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети

 Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети

Brent подешевела до $102 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Китай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

 Китай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

Медведев предложил "идти дальше" от временного управления активами западных компаний

Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

 Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2280п по индексу МосБиржи

Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

 Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

 Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11868 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3752 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов