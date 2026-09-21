"СИБУР" готовит к запуску две пилотные установки химпереработки пластиковых отходов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "СИБУР" готовит к запуску сразу две пилотные установки термолиза смешанного пластикового сырья, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов.

"Рассчитываю, что нефтехимическое сырье из вторички мы при помощи термолиза сможем получать уже в ближайшее время - на одном, а может, даже на двух пилотах. "СИБУР" сейчас на пороге запуска этой технологии, пока в пилотном режиме. Традиционно внимательно следим за задачами, изучаем генсхему по отходам, их морфологию - где, сколько - чтобы в том числе определить возможные сценарии сырьевого обеспечения этих проектов", - сказал он.

Стратегия "СИБУРа" в области устойчивого развития на 2025-2029 годы предполагает разработку, внедрение и масштабирование технологии химической переработки смешанных пластиков - термолиза. Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года общественность одобрила проект строительства установки термолиза смешанного пластикового сырья на "Нижнекамскнефтехиме" (НКНХ, входит в "СИБУР"). Заявленная проектная мощность установки по сырью - 5 тыс. тонн в год, предварительная стоимость оценивалась в 3 млрд рублей.

Сырье для установки - отсортированный и очищенный пластиковый мусор в брикетах - НКНХ планирует получать от региональных операторов по обращению с отходами. Отмечалось, что предпочтение будет отдаваться пленочной фракции.