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Глава "СИБУРа" назвал негативные последствия ближневосточного кризиса

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Конъюнктура рынка нефтехимической продукции на фоне ближневосточного кризиса подвержена влиянию разнонаправленных факторов, рост мировых цен на продукцию зачастую нивелируется другими аспектами. Таким мнением поделился с журналистами глава "СИБУРа" Михаил Карисалов.

"С чем мы столкнулись в марте, после начала конфликта на Ближнем Востоке? Колоссальный рост цен на сырье. Жили себе - $65-$67-$73, и вдруг - $120-$113-$104 средняя цена. Потом, с интервалом в 2-3 месяца, произошел рост котировок на продукцию из-за изменения спроса, но это все быстро кончилось. А вот затраты на логистику выросли на 30%. Да, произошла стабилизация стоимости исходного сырья: вокруг $90 подержалась какое-то время. Но сейчас опять выше $100. А СУГ еще выше. А готовая продукция не может бесконечно дорожать", - объяснил он.

Карисалов добавил, что перекладывать возникающие издержки на стоимость конечного продукта в полном объеме невозможно, т. к. в случае слишком резкого скачка цен произойдет стагнация спроса: "Потребитель не готов за это платить. Вы не пойдете за новым чайником, если он в цене вырос на 60%, за дополнительной парой кроссовок тоже не пойдете".

Кроме того, важно помнить о конкурентоспособности: "В случае России - важно понимать, что готовое изделие не может быть дороже китайского, иначе сюда хлынет импорт готовых изделий. Наша отрасль просто остановится".

В то же время, среди возможностей, открытых ближневосточным конфликтом, Карисалов отметил новые рынки сбыта.

"Появились запросы на нашу продукцию от среднеазиатских стран, которые раньше работали на продукте из Кувейта, Катара, Омана. Небольшой ручеек поставок наметился по новым географиям. Все будет зависеть от арбитража стоимости, логистических цепочек, но в большинстве географий мы рассчитываем остаться", - сказал он.

СИБУР СУГ Ближний Восток Михаил Карисалов
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