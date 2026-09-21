"СИБУР" начал пусконаладку оборудования производства полипропилена на "ЗапСибНефтехиме"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "СИБУР" перешел в стадию проведения пусконаладочных работ основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2 (дегидрирование пропана - ИФ) на площадке "ЗапСибНефтехима" в Тобольске, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов.

"Это один из самых больших в мире комплексов по дегидрированию пропана и производству полипропилена, с единичной мощностью установки 570 тысяч тонн. Он свяжет имеющийся у нас углеводородный ресурс, который "СИБУР" пока размещает на рынке, либо направляет для переработки на другие предприятия в периметре компании. По мере завершения проекта, пусконаладочных операций и на базе первого опыта уже промышленной эксплуатации комплекса, думаю еще 7-8% добавим к установочной мощности в рамках выбора потенциала capacity creep (приращение мощностей - ИФ). Таким образом, фактически добавим что-то около 600 тысяч тонн полипропилена, которые дополнят производственный профиль Тобольского кластера", - сказал он.

Компания рассчитывает приступить к комплексному опробованию и пусковым операциям в первом квартале 2027 года. "С учетом опыта, который "СИБУР" уже наработал на запуске других проектов, в том числе в Тобольске, Нижнекамске, можно рассчитывать, что 4-6 месяцев потребуется для выхода на режимы и начала освоения полноценного марочного ассортимента", - добавил он.

В рамках пусконаладочных работ производится загрузка катализаторов и адсорбентов, ведутся индивидуальные испытания динамического оборудования, на компрессорных установках готовится пробный запуск паровых турбин. Установка полимеризации полипропилена уже прошла химическую очистку и загружена порошком для обкатки экструзионного оборудования. Параллельно проводятся пусконаладочные операции на объектах общезаводского хозяйства.

"Запуск проекта позволит нам предложить несколько десятков марок, в том числе новых. Это за счет того, что здесь используется отличная от уже действующих мощностей технология, сможем существенно расширить ассортимент по полипропилену", - подчеркнул глава компании.

"СИБУР" начал строительство нового комплекса завода "ЗапСибНефтехим" в августе 2023 года. Стоимость проекта оценивалась примерно в 195 млрд рублей.

"С точки зрения бюджета проекта не ожидаем существенных изменений относительно параметров, которые раньше называли. Есть фактор валютных колебаний, но его влияние незначительно. В том числе, потому что вместе с российской промышленностью смогли добиться высокой степени локализации оборудования. Не 3%, не 5%, не 8% - речь о десятках процентов", - отметил Карисалов.

После ввода ДГП-2 общий объем производства полимерной продукции на "ЗабСибНефтехиме" составит 3,3 млн тонн. Россия войдет в топ-5 производителей полипропилена в мире.

"Уверены, что объемы, которые останутся после удовлетворения внутрироссийского спроса, мы точно сможем реализовать на глобальном рынке, даже с учетом зарубежных проектов других компаний. Потому что мощность высокоэффективная, в первом квартиле. А полипропилен - один из самых массовых, и самый быстрорастущий пластик в мире, востребован очень широко - от строительства до упаковки еды. Развиваем каналы поставок в Юго-Восточной Азии, доплываем до обоих побережий Африки, видим кто наши конкуренты и что можем быть достаточно эффективны" - объяснил глава "СИБУРа".