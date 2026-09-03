Новак заявил, что снижение цены отсечения до $50/баррель обсуждается кабмином

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено после одобрения правительством, но принципиально снижение цены отсечения - правильное решение, и $50 за баррель - возможный вариант, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Такая цифра обсуждается. Более точно, естественно, мы скажем после того, как все цифры, предложенные и рассмотренные федеральными органами исполнительной власти, будут одобрены на заседании правительства. Но стратегически - да, мы цену отсечения планируем снижать для того, чтобы обеспечивать более стабильный бюджет, его наполняемость, наполнение Фонда национального благосостояния. Это снижает риски волатильности цен на мировых рынках. Поэтому с точки зрения планирования - абсолютно правильный трек", - сказал он.

Власти в рамках подготовки проекта федерального бюджета на следующую трехлетку рассматривают дополнительное снижение цены отсечения в бюджетном правиле. Законодательством сейчас предусмотрено ее снижение темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены.

Позже он отмечал, что принятая в прошлом году траектория снижения цены уже не соответствует реалиям. "Двигаться такими темпами, как было предусмотрено в той "лесенке", о которой вы говорите (поэтапное снижение цены отсечения до $55 за баррель до 2030 года - ИФ), сейчас уже не актуально, надо принимать решение, соответствующее тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились не за последние два месяца. Мы понимаем, что сейчас высокий уровень цен - это конъюнктура. Поэтому мы должны принимать взвешенные решения для бюджета, обеспечивая финансовую устойчивость", - сказал также он. "Поэтому наши предложения будут заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь вот этой, так сказать, "лесенки", - добавил Силуанов.