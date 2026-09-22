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Транспорт газа по "Силе Сибири" в Китай возобновлен после профилактических работ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Транспортировка газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" возобновлена после предусмотренных контрактом планово-профилактических работ, сообщил "Газпром".

Работы проводились с 15 по 22 сентября. "Мероприятия выполнены в полном объеме. Транспортировка газа сегодня возобновлена", - уточняется в сообщении.

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному" маршруту между "Газпромом" и китайской CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью, напоминает российский концерн.

Газпром Китай Сила Сибири
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