Рубль опустился в паре с юанем, отыграв негативную динамику на рынке нефти

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль опустился на фоне негативной динамики цен на нефть. Поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. В следующий понедельник, 28 сентября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,6 руб., что на 10,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 23 сентября на 2,97 копейки, до 84,0657 руб., и увеличил курс евро на 21,82 копейки, до 96,5915 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль остается относительно стабильным, на этой неделе он уже может ощущать приближение налогового периода. К пикам фискальных платежей доллар может отойти к 83 руб., евро - ниже 96 руб., юань - к 12,3 руб. К началу октября вероятно обратное движение на исходные 84-85 руб., 96-97 руб. и 12,5 руб. соответственно. Повлиять на позиции рублевых активов могут свежие вводные в части процесса урегулирования украинского конфликта, подробности реализации новых санкций США, динамика цен на нефть, монетарные сигналы. С одной стороны, в текущий курс уже транслируются нефтяные цены июля, когда они активно шли вверх. В то же время импортные потоки растут в преддверии высокого сезона продаж, а ввоз топлива и комплектующих для ремонта инфраструктуры из-за рубежа дополнительно увеличивает давление на рубль", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре выросли с 13,7% до 14,2%, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Вблизи этого уровня инфляционные ожидания находились в январе 2025 года, когда составляли 14,0%. Этот показатель в июле 2026 года на фоне роста цен на топливо подскочил до максимального уровня за последние несколько лет - 14,7%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре выросла с 14,3% до 15,1%, вернувшись на уровень июля 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре показали рост третий месяц подряд.

Федеральный бюджет РФ в 2026 году может быть исполнен с дефицитом в пределах 3% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ИС "Вести" "на полях" Московского финансового форума. Он отметил, что в основном источником финансирования дефицита будут остатки средств.

"Мы будем выходить на рынок, но в таких пределах, которые обеспечивают нам устойчивое положение на финансовом рынке. То есть общий объем заимствований, который мы предусматривали, будет несколько превышен, но это в ни коем случае не будет отражаться на финансах", - сказал министр.

Силуанов также сообщил, что Минфин прогнозирует пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в этом году на сумму от 600 млрд рублей до 1 трлн рублей. "Общий объем фонда на конец года может составить до 5 трлн рублей (ликвидная часть ФНБ - ИФ), поэтому видим, что конъюнктура позволяет нам восполнить использованные ранее средства ФНБ", - сказал он.

Законом о бюджете на этот год предусмотрен дефицит в размере 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП. В январе-августе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом в размере 5,795 трлн рублей, или 2,5% ВВП. В августе наблюдался профицит в размере порядка 600 млрд рублей.

Изначально Минфин не закладывал пополнение ФНБ по итогам 2026 года. Силуанов в начале июня заявлял, что ФНБ по итогам 2026 года может быть пополнен примерно на 1 трлн рублей в случае сохранения текущей на тот момент ценовой конъюнктуры.

Цены на нефть слегка прибавляют вечером во вторник, заметно отступив от внутридневных минимумов.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:00 по московскому времени торговались по $100,33 за баррель, на 0,02% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,41%, до $96,27 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $97,43 за баррель, фьючерсов на WTI на октябрь и ноябрь - до $92,4 и $89,16 за баррель соответственно. Это снижение последовало за сообщениями СМИ о готовности Ирана открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США предпримут первые шаги для ослабления военного давления.

Агентство Reuters также написало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что делегация Ирана на Генассамблее ООН имеет все полномочия для возобновления дипломатических контактов с США.

Банк России во вторник, 22 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 6 трлн рублей (при лимите 6 трлн рублей и спросе 7,654 трлн рублей) в среднем по ставке 14,13% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 15 сентября, ЦБ разместил 5,36 трлн рублей (при лимите 5,36 трлн рублей и спросе 6,454 трлн рублей) в среднем по ставке 14,12% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион однодневного репо "тонкой настройки", в рамках которого разместил 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 2,635 трлн рублей) в среднем по ставке 14,28% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали незначительную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 22 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник снизилась на 1 базисный пункт - до 14,09% годовых. В свою очередь, срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца поднялись во вторник на 1 базисный пункт - до 13,4% и 14,3% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 14,71% годовых.