Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков и возможного прогресса в переговорах по украинскому урегулированию на Генассамблее ООН; сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая в рамках коррекции нефть (ноябрьский фьючерс на Brent опустился ниже $98,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,4%.

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2310,06 пункта (+0,4%), индекс РТС - 865,63 пункта (+0,4%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги МКПАО "Озон" (+2,6%), "ВК" (+2,5%), "Газпрома" (+1,9%), АФК "Система" (+1,5%), "Русала" (+1,1%), МКПАО "Яндекс" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 сентября, составил 84,0657 руб. (-2,97 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+0,9%), "ИКС 5" (+0,8%), "Полюса" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Хэдхантера" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,6%), "Татнефти" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник заявил о намерении Киева добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса, отметил, что на эту тему шло много переговоров, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. "Я думаю, Украина хочет заключить сделку (...), мы много говорили о ней, в том числе с Путиным", - сказал Трамп перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Думаю, что-то произойдет", - добавил он.

Кроме того, президент США заявил, что не исключает возможности новой встречи с Путиным. "У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, будет еще одна", - сказал Трамп журналистам перед началом встречи с Зеленским.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передал корреспондент "Интерфакса". Как ожидается, "на полях" ГА ООН российский министр проведет несколько десятков двусторонних встреч и примет участие в ряде многосторонних мероприятий.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, возможность встречи Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на 23 сентября прорабатывается. Сам глава МИД РФ заявил, что планирует в ходе встречи с госсекретарем, в частности, обсудить с ним видение Вашингтоном ситуации на Украине. По сообщению Госдепа, Рубио запланировал встречу в ООН с Лавровым на среду.

Оценки аналитиков

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индексов Мосбиржи и РТС локальными сопротивлениями выступают уровни 2320 пунктов и 870 пунктов соответственно. Покупки наблюдаются перед назначенной встречей Рубио и Лаврова на Генассамблее ООН и возможными новыми заявлениями в отношении украинского конфликта. В то же время инвесторы за рубежом ждут сигналов в отношении иранского кризиса, а также переговоров США и Китая, которые будут особенно важны для торговли и IT-сектора.

Аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов также отмечает, что поддержку рынку акций РФ оказывают сигналы о сохранении дипломатического диалога - 23 сентября в Нью-Йорке ожидается встреча Лаврова и Рубио, а Москва заявила о готовности рассмотреть предложение Киева о встрече на полях ГА ООН. Дополнительным позитивным фактором выступают ожидания обсуждения прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время потенциал роста ограничивают сохраняющиеся санкционные риски и продолжающееся в ЕС обсуждение вариантов использования замороженных российских активов, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2300 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2340 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100-2200 пунктов, считает Абрамов.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, индекс МосБиржи закрепляется выше отметки 2300 пунктов. При этом будет ли этот рубеж устойчивой поддержкой или, наоборот, непростым уровнем сопротивления для индекса Мосбиржи, зависит больше от геополитики, чем от корпоративных новостей или макроэкономических показателей РФ.

Трамп провел встречу с Зеленским, по итогам которой президент Украины заявил, что надеется при помощи США закончить военные действия "до зимы" текущего года. Трамп допустил новую встречу с президентом России по украинскому вопросу и при этом не ответил напрямую на вопросы СМИ о том, намерен ли он ввести пошлины против крупнейших импортёров российской нефти в соответствии с недавно подписанным законом об "адских санкциях" против России и Ирана. Также Трамп на пресс-конференции рассказал о проходящих переговорах иранской и американской делегаций в ООН и в очередной раз заверил американскую общественность в том, что конфликт с Ираном будет завершен до ноябрьских выборов в Конгресс.

Пока не появилось новой порции оптимистичных для России геополитических новостей, "быки" фондового рынка будут, скорее всего, слишком осторожны для того, чтобы штурмовать уровень 2350 пунктов по индексу Мосбиржи. С другой стороны, на уровнях 2260-2270 пунктов формируется достаточно уверенная поддержка. "Мы полагаем, что сегодня в течение дня индекс Московской биржи может торговаться в коридоре 2250-2350 пунктов", - заключила Мильчакова.

В США накануне индексы акций не показали единой динамики: просел Dow Jones (-0,4%), вырос и обновил максимум Nasdaq (+0,5%), а S&P 500 практически не изменился. Трейдеры оценивали выступление Трампа на Генассамблее ООН, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Американский президент сообщил, что его представители встретились с делегацией Ирана "на полях" ГА ООН во вторник, и эта встреча прошла "очень хорошо". Он добавил, что еще один раунд переговоров запланирован "на самое ближайшее время".

Эти слова способствовали снижению цен на нефть, которые начали опускаться ранее в ходе сессии на сообщении японского агентства Kyodo News о том, что Иран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США предпримут первые шаги для ослабления военного давления.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на встречу лидеров США и Китая в Вашингтоне. Трамп примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме в четверг. Как ожидается, главы двух государств обсудят конфликт Вашингтона с Тегераном, торговые вопросы, а также ситуацию с поставками редкоземельных металлов.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин, выступивший во вторник на мероприятии в Балтиморе, заявил, что для ослабления инфляционных шоков может потребоваться время и предупредил о риске закрепления высокого ценового давления. Он подчеркнул, что шоки со стороны предложения уже не являются единичными или временными, а создают устойчивое инфляционное давление в экономике. "Со временем они могут пройти, но я полагаю, что это действительно потребует времени", - сказал Баркин.

Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз отметила рост вероятности проявления сценариев, при которых инфляция в США держится "заметно выше 2%". Повышение ставки Федрезервом на сентябрьском заседании поможет вернуть инфляцию к целевому уровню, написала Коллинз в LinkedIn.

В Азии утром в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX не изменился, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (Осеннее равноденствие).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз благодаря надеждам на увеличение поставок из региона Персидского залива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве в среду составила $98,42 за баррель (-0,8% и -1,1% во вторник), цена ноябрьского фьючерса на WTI - $89,24 за баррель (-1,4% и -2% накануне).

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия восстановила работу ключевого нефтепровода "Восток - Запад", позволяющего ей перенаправлять часть нефти на экспорт через Красное море в условиях нарушения поставок через Ормузский пролив.

В ходе выступления в ООН Трамп заявил, что ему предстоит сделать выбор между заключением соглашения с Ираном и уничтожением этой страны. Он выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет опубликован в 17:30. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на среду, показали увеличение резервов нефти в стране на прошлой неделе на 1,786 млн баррелей.