Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил восходящий импульс вечера среды на фоне выросшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превышал $103 за баррель), данных Росстата о замедлении годовой инфляции; инвесторы также оценивают поступающие геополитические новости на тему украинского урегулирования.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2326,88 пункта (+0,6%), динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 сентября, составляет 84,3969 руб. (+33,12 копейки).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 15 по 21 сентября составил 0,06% после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября. За период с начала месяца к 21 сентября цены выросли на 0,13%, с начала года - на 4,81%. Из данных за 21 день сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 сентября замедлилась до 6,26% с 6,27% на 14 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,22% с 6,24% на 14 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Кроме того, Росстат сообщил, что снижение промпроизводства в РФ в августе 2026 года составило 0,6% в годовом сравнении после роста на 0,4% в июле. Показатели по промышленности в августе 2026 года оказались хуже ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале сентября консенсус-прогнозу, оценивали рост в августе на уровне 0,4%. За январь-август 2026 года, по оценке Росстата, промпроизводство продемонстрировало нулевой рост (0,0%).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в Нью-Йорке "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили широкий круг вопрос двусторонней и международной повестки, сообщил МИД РФ. Как указывается в сообщении, в ходе встречи была "достигнута договоренность о продолжении контактов по всем упомянутым вопросам по линии внешнеполитических ведомств обеих стран".

Россия готова к переговорам для достижения устойчивого справедливого мира на Украине, однако не будет на период переговоров делать передышку в военных действиях, заявил глава МИД РФ.

Лавров на встрече с Рубио подтвердил приверженность РФ достижению целей СВО, в том числе политико-дипломатическим урегулированием конфликта на основе устранения его первопричин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил вечером в среду, что в Кремле приветствуют и признательны американской стороне за приглашение президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20, далее пойдет проработка этого визита по дипканалам.

В четверг правительство РФ рассмотрит законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов", сообщила пресс-служба кабмина. Полностью основные параметры предстоящего бюджета пока не раскрывались.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что бюджетные проектировки верстаются исходя из цены отсечения нефти в $50 за баррель, причем такая цена будет зафиксирована на всю ближайшую трехлетку.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, фактором поддержки для рынка акций выступили выросшие цены на нефть на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп поручил рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта дизельного топлива из США. Между тем давление на рынок оказывали заявления пресс-секретаря президента РФ Пескова об отсутствии предпосылок "для выхода на мирный трек" переговоров по Украине.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи закрепился выше 2300 пунктов. В случае положительного новостного фона и продолжения движения вверх сопротивлением может выступить зона 2350-2380 пунктов. В случае снижения поддержку может составить уровень 2220 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Котельникова.

В США накануне индексы акций просели на 0,7-1,1% во главе с Nasdaq на фоне подорожавшей нефти и роста доходностей гособлигаций США: у двухлетних бумаг она достигла пика с 2024 года, у десятилетних - максимума с 2007 года.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Майкл Барр заявил, что центробанку, вероятно, придется продолжить повышение процентных ставок, поскольку инфляция остается выше целевого уровня в 2%.

Трейдеры оценивают вероятность увеличения ставок Федрезервом на следующем заседании в октябре в 71%, по данным FedWatch.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в сентябре выросло до 58,7 пункта по сравнению с 56,5 пункта в предыдущий месяц, согласно предварительным данным S&P Global. Промышленный PMI поднялся до 57 пунктов с 53,9 пункта. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в секторе, меньше - на ослабление.

Сводный PMI повысился до 58,4 пункта с 56 пунктов в августе. Это максимальный уровень более чем за пять лет (с июля 2021 года).

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после длительных выходных вырос на 1,1%, австралийский ASX просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,3%).

Биржи Южной Кореи в четверг закрыты (праздник Чхусок).

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после взлета накануне из-за опасений новой эскалации на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:08 МСК в четверг составила $102,15 за баррель (-0,9% и +3,9% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $91,35 за баррель (-0,9% и +1,8% в среду).