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Глава ВТБ допустил снижение прибыли банковского сектора в 2027-2028 годах

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Прибыль российского банковского сектора в 2027 и 2028 годах может быть ниже показателя 2026 года, заявил на Международном банковском форуме глава ВТБ Андрей Костин.

"У нас ситуация контролируемая, у нас капитализация банковского сектора увеличивается, мы об этом будем дальше говорить. Поэтому прибыль, которая почему-то вызывает большую зависть у всех, банковского сектора, тоже стабильная, даже, может, увеличивается, но я думаю, что это явление временное. Мне кажется, 2027 год, может, 2028 год будут в этом плане, может, даже менее радужными", - сказал он.

Банк России в сентябре повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год на 0,5 трлн рублей, до 3,9-4,4 трлн рублей, в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи.

Чистая прибыль банков в августе практически не изменилась и составила 440 млрд рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, сообщал регулятор.

Банк России Андрей Костин ВТБ
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