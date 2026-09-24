Доходность 30-летних US Treasuries выросла до максимума с 2004 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доходности долгосрочных казначейских облигаций США растут на фоне роста ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Процентная ставка 30-летних US Treasuries поднялась до 5,446%, максимума с 2004 года. Доходность 10-летних бумаг увеличилась до 5,152%, обновив максимум с 2007 года.

Глобальный рынок гособлигаций находится под давлением уже несколько месяцев. Рост инфляционных опасений на фоне подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке в сочетании с устойчивым экономическим подъемом усиливает ожидания ужесточения политики ведущими мировыми ЦБ, поддерживая доходности госбумаг.

На прошлой неделе ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3,75-4% годовых. Шансы на ее подъем в октябре в настоящее время оцениваются рынком более чем в 75%, по данным FedWatch.

Ожидания еще одного повышения ставки Федрезервом в этом году с целью сдерживания инфляционных рисков выглядят обоснованными, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.