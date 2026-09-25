Минфин предложил продлить нулевой НДПИ для "Ямал СПГ" в обмен на инвестсоглашение

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предложил увязать применение нулевой налоговой ставки по добыче газа (НДПИ) при добыче газа на месторождениях, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и Гыдан, используемого для производства сжиженного природного газа, аммиака или водорода, с заключением инвестиционного соглашения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом поправок в Налоговый кодекс.

Для получения льготы по НДПИ недропользователь должен заключить инвестиционное соглашение о финансировании обязательств Камчатского края, возникающих при реализации мероприятий по строительству объектов комплекса по регазификации СПГ в Камчатском крае, а также о развитии проектов по производству СПГ, аммиака или водорода (в проекте законопроекта не указано место размещения таких проектов).

Угроза потери льготы

Согласно действующему законодательству, нулевая ставка НДПИ при добыче газа на Ямале и Гыдане на СПГ-проектах (проектов по производству водорода и аммиака здесь пока не появилось - ИФ) действует с месяца начала реализации первой партии продукции, но прекращает свое действие при достижении накопленного объемы добычи в 250 млрд кубометров или через 12 лет после этой даты.

Проект "Ямал СПГ" (основной акционер - "НОВАТЭК", остальное у французской TotalEnergies и китайских CNPC и SRF), добывающий газ на Ямале и производящий из него СПГ, заработал в декабре 2017 года. Сначала завод производил порядка 17 млн т СПГ в год (соответствует 28 млрд кубометров), через 4 года в эксплуатацию запустили еще одну линию на 1 млн т, кроме того, завод работал с превышением проектной мощности в 16,5 млн т благодаря низкой температуре окружающей среды. После этого "Ямал СПГ" производил 20-22 млн т СПГ, что соответствует добыче 33-36 млрд кубометров газа в год. Подробная отчетность не раскрывается с 2022 года. Исходя из доступных цифр, уже в 2026 году накопленная добыча на проекте могла составить порядка 250-300 млрд куб. м газа, что привело бы к аннулированию льготы по НДПИ.

Минфин в указанном законопроекте предлагает установить нулевой НДПИ по газу для таких проектов на период с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2029 года (к этому сроку "Ямал СПГ" проработает уже 12 лет - ИФ).

Проект "Арктик СПГ 2", добывающий газ на Гыданском полуострове и также производящий СПГ, подпал под американские санкции, поэтому не публикует информацию о добыче и производстве. Его первая очередь на 6,8 млн т в год была запущена в конце 2023 года, позднее - вторая. Но даже если бы он работал на полную мощность, до конца 2029 года он смог бы добыть не более 200 млрд куб. м газа, поэтому его НДПИ всё равно был бы нулевой. Поэтому данный законопроект обнулит льготу по НДПИ только для "Ямал СПГ" - до конца 2029 года.

Обязательства для продления льготы

Для того, чтобы льгота не обнулилась при достижении накопленной добычи, "Ямал СПГ" или компания, аффилированная с ним, должен заключить инвестсоглашение с Минэнерго. В нем должны быть прописаны условия и объем финансирования обязательств Камчатского края по строительству объектов регазификации СПГ в регионе, перечень мероприятий по развитию проектов СПГ, аммиака или водорода, сроки реализации этих мероприятий и обязательства по направлению средств на выполнение этих мероприятий.

Общий объем финансирования обязательств по соглашению должен быть не меньше суммы налога, неуплаченной благодаря предлагаемым изменения в НК.

Инвестсоглашение нужно заключить не позднее 28 февраля 2027 года. Оно будет действовать с момента заключения до 31 июля 2033 года. Компания должна будет ежегодно, до 30 марта, отчитываться о выполнении обязательств, а Минэнерго - до 1 июля их проверять. Если инвестсоглашение не исполняется, Минэнерго его расторгает в одностороннем порядке, а разница между неуплаченной суммой налога и суммой исполненных обязательств, уплачивается в бюджет с уплатой пеней.

В Камчатском крае уже несколько лет реализуется проект по доставке СПГ за счет разных источников финансирования. "НОВАТЭК" взялся профинансировать строительство челноков-газовозов и плавучего регазификационного терминала, который будет доставлять газ до Петропавловска-Камчатского со своего терминала по перевалке СПГ. Сроки по этим работам ранее были перенесены с II-III кварталов 2025 года на III-IV кв. 2026 года.

За счет федерального финансирования (ответственно правительство Камчатского края - ИФ) предполагается создать береговую инфраструктуру, необходимую для функционирования приема СПГ в бухте Раковая Авачинской губы, включая причальные сооружения и сети газоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В бюджете на это было предусмотрено было 12 млрд рублей (в течение 2023-2025 годов по 4 млрд рублей ежегодно). Сроки строительства этих объектов также были перенесены с 2024 года на IV квартал 2026 года.

Объекты береговой инфраструктуры должны быть переданы "Газпрому" по концессионному соглашению для дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что права пользования и владения от "НОВАТЭКа" могут перейти по договору лизинга или договору купли-продажи, или же договору аренды с последующим выкупом. Источником могла бы служить скидка на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в зоне Единой системы газоснабжения для "НОВАТЭКа" на определенный период, говорилось в "дорожной карте".

Кроме "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", "НОВАТЭК" в настоящее время реализует также проект "Мурманский СПГ".