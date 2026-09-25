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Парламент Британии оценит, отвечает ли мандат Банка Англии современным реалиям

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии вновь оказался под пристальным вниманием в связи со своим мандатом и эффективностью мер по сдерживанию инфляции: депутаты парламента инициировали расследование, чтобы выяснить, оправдывает ли себя независимость регулятора в вопросах денежно-кредитной политики, сообщает Financial Times.

Межпартийный комитет Палаты общин заявил, что намерен понять, "соответствует ли мандат банка современным задачам". Это происходит спустя 30 лет после того, как правительство предоставило Банку Англии операционную независимость для установления процентных ставок с целью достижения целевого показателя инфляции.

Инициатива парламентариев появилась на фоне популистского давления на центральные банки во многих странах. Примером могут служить нападки президента США Дональда Трампа на независимость Федеральной резервной системы.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли в этом месяце выступил против подобного популистского давления, назвав его "серьезным вызовом" независимости центральных банков, который угрожает подорвать экономическое процветание.

В то же время он признал, что центральные банки не могут считать свою легитимность чем-то само собой разумеющимся, особенно с учетом их возросшей роли в обеспечении финансовой стабильности, что напрямую влияет на распределение богатства в обществе.

Внутренние разногласия в Комитете по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии затрудняют восстановление доверия к регулятору, даже несмотря на проводимые им реформы методов моделирования, процесса принятия решений и коммуникации, инициированные по итогам анализа, выполненного бывшим главой ФРС Беном Бернанке.

"Страна и мир существенно изменились с тех пор, как Банк Англии получил полномочия самостоятельно определять денежно-кредитную политику, - заявила председатель комитета Палаты общин Мэг Хиллер. - Ключевые вопросы таковы: как работает эта система и отвечает ли она современным требованиям?"

Комитет намерен изучить результаты деятельности Банка Англии в сфере обеспечения ценовой стабильности и закрепления инфляционных ожиданий, а также оценить, меняют ли такие меры, как количественное смягчение и ужесточение (особенно в условиях высокого госдолга), аргументацию в пользу независимости регулятора. Также планируется оценить, насколько эффективно Банк Англии реализует рекомендации, содержащиеся в обзоре Бернанке, сбалансировано ли сочетание опыта и профессиональных компетенций у членов MPC и как роль банка в сфере денежно-кредитной политики соотносится с его функциями по обеспечению финансовой стабильности.

Заместитель председателя британского ЦБ Сара Бриден, комментируя новость о проверке, заявила, что пересмотр мандата - это "всегда полезная практика". Условия, в которых сегодня осуществляется ДКП, кардинально отличаются от тех, что существовали 20 лет назад, добавила она.

Банк Англии действует в "мире потрясений и структурных сдвигов", отметила Бриден. Она подчеркнула, что полезно "взглянуть на ситуацию со стороны" и задаться вопросом, правильно ли организована работа Банка Англии. По ее словам, также стоит обсудить, насколько правомерно принятие им решений, учитывая, что руководство ЦБ - это "группа чиновников, не избираемых на выборах". При этом сама она ответила бы на этот вопрос утвердительно.

Банк Англии Великобритания
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