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Инициатива Минфина по налогу на прибыль для ПИФов касается только закрытых и интервальных фондов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Инициатива Минфина РФ по изменению налогообложения паевых инвестиционных фондов касается только закрытых и интервальных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

Минфин в четверг внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2027-2029 годы вместе с рядом налоговых инициатив, одна из которых коснулась рынка коллективных инвестиций. Министерство предложило обязать паевые инвестиционные фонды платить налог на прибыль по ставке 15% с получаемых пассивных доходов. При налогообложении пайщиков уплаченный налог будет зачитываться, уточнил Минфин.

По словам источника, вся сумма уплаченного налога пойдет в федеральный бюджет. Сведения об удержанной сумме управляющая компания ПИФа должна будет предоставить владельцу паев или депозитарию.

Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль. Налогообложение возникает только при выплате доходов пайщикам. Как указал Минфин в своем пресс-релизе, действующая схема позволяет надолго откладывать уплату налогов и тем самым создает возможности для налоговой оптимизации через структурирование владения активами с использованием ПИФов.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев, комментируя предложение Минфина, отмечал, что проблему уклонения от налогов можно решить путем проработки с ФНС критериев для выявления и наказания за такие практики. Он также призвал не ужесточать, а напротив, снижать налоговую нагрузку на рынке для стимулирования инвестиций.

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