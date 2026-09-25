Вьетнамо-российский совместный банк открыл отделение в провинции Лангшон

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вьетнамо-российский совместный банк (ВРБ) расширил региональную сеть, открыв отделение в провинции Лангшон, говорится в сообщении ВРБ.

Вьетнамо-российский совместный банк создан ВТБ и Банком инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Учредители изначально владели в нем равными долями - по 50% уставного капитала. В декабре 2024 года в капитал банка зашла вьетнамская компания NGS Telecommunication and Equipment, получив 1%. Доли ВТБ и BIDV соответственно снизились до 49,5%.

"Благодаря стратегическому расположению в приграничной зоне Лангшон является важным центром экспортно-импортных операций, приграничной торговли и логистических услуг. Открытие здесь отделения позволяет ВРБ стать ближе к корпоративным клиентам, занимающимся трансграничной торговлей, и одновременно удовлетворять растущие банковские потребности населения и бизнеса", - говорится в релизе.

Банк сообщил, что, открывая отделение в Лангшоне, стремится содействовать развитию торгового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и зарубежными партнерами через приграничный регион.

Отделение в Лангшоне предлагает продукты и услуги для физических и юридических лиц, включая услуги по привлечению средств, кредиты, банковские карты и платежи.

О том, что ВРБ открыл новое отделение во Вьетнаме, также сообщила в пятницу член правления ВТБ Ольга Баша.

"Во Вьетнаме недавно тоже мы с регулятором плотно работали, получили разрешение на открытие филиала нашего Вьетнамо-российского банка в Лангшоне, то есть чтобы с Китаем начать работу", - сказала она, выступая на XXIII Международном банковском форуме.

Россия и Вьетнам планируют расширить расчеты в национальных валютах, говорил в сентябре глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, практически весь объем расчетов по внешней торговле между Россией и Вьетнамом в национальных валютах проходит через ВРБ.