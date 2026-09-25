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Песков назвал факторы для решения проблемы дефицита дизеля

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Для решения мировых проблем с дизелем необходимо обеспечить как снятие санкций, так и безопасность судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если мы говорим о том, что международные рынки должны быть насыщены российским дизелем, чтобы был снят запрет на экспорт, то недостаточно обеспечить полностью российское потребление, обеспечить российские запасы дизеля и открыть экспорт дизеля. Одновременно нужно обеспечить безопасность судоходства в Черном море, - сказал он. - И этого только недостаточно".

"Для того, чтобы международные рынки были насыщены, то дизель должен беспрепятственно попадать, то есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее", - сказал Песков.

На этом же брифинге он отмечал, что решение по обеспечению безопасности в Черном море должно быть комплексное, а не в отдельных сегментах.

Дмитрий Песков Черное море
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