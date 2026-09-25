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Алиханов отметил пять лет безубыточной работы "АвтоВАЗа"

АО "АвтоВАЗ" последние годы не публикует финансовую отчетность

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в течение пяти лет показывает прибыльность, работает без убытков, сообщил глава Минпромторга и председатель совета директоров автопроизводителя Антон Алиханов на церемонии запуска производства Lada Azimut.

"Пять лет, как "АвтоВАЗ" работает без убытков, показывает прибыль. И это очень важно, хотя эти пять лет были очень сложными. Я хочу поблагодарить весь коллектив, всех тех, кто работал над Lada Azimut. Вы доказали, что можете решать очень сложные задачи", - сказал он.

АО "АвтоВАЗ" последние годы не публикует финансовую отчетность. Но пресс-служба компании и ее глава Максим Соколов периодически комментируют финансовые результаты автопроизводителя.

В частности, компания сообщала, что положительные результаты как по операционной, так и по чистой прибыли были зафиксированы по итогам первого полугодия текущего года.

"При сохранении текущей рыночной и макроэкономической ситуаций мы подтверждаем прогноз по достижению позитивных финансовых результатов по итогам всего года", - говорил Соколов по итогам первого полугодия.

АвтоВАЗ Антон Алиханов Минпромторг Максим Соколов Lada
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