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В ЦБ отметили, что "открытая модель" работы маркетплейсов с банками пока "не педалируется"

Из-за атак БПЛА фокус сместился на обеспечение непрерывности работы крупнейших платформ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Внедрение "открытой модели" взаимодействия банков и маркетплейсов в финансовой части остается на повестке, но в данный момент "не педалируется", поскольку из-за атак БПЛА фокус сместился на обеспечение непрерывности работы крупнейших платформ, заявил журналистам первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Акцент сместился - с учетом атак - на то, что нам нужно обеспечить непрерывность и деятельность крупнейших платформ, мы сейчас не педалируем эту тему, смотрим спокойно, как будут развиваться события", - сказал он.

"В части финансовой, финансовых услуг, которые оказывались на маркетплейсах, это (атаки - ИФ) не повлияло. Потому что вне зависимости от атак на склады, принципиальные вопросы использования одной цены либо равной конкуренции остаются, повторюсь, вне зависимости от ситуации со складами, с атаками", - добавил он.

По словам Чистюхина, в части внедрения "открытой модели" регулятор приветствует работу Ozon, даже несмотря на то, что компания реализовала ее не совсем в том варианте, который изначально предлагал ЦБ.

"Мы обсуждали этот вопрос вместе с коллегами из ФАС и сходимся на том, что это тоже допустимая возможность, то, как они это реализуют. Там уже, вы знаете, несколько банков туда подключено, и острота проблемы в этой части начинает спадать. Нам бы, конечно, еще хорошо понять, как будет функционировать Wildberries", - сказал первый зампред ЦБ.

"Я недавно говорил о том, что Wildberries пошел по другому пути, они взяли в свои партнеры один из очень крупных банков, но пока непонятно, как это будет реализовано. Потому что даже если их модель изменится только на то, что у них есть банк-акционер и собственный банк, это вряд ли можно будет считать полноценной открытой моделью", - добавил он.

По его словам, сейчас вопросы, связанные с работой цифровых платформ, рассматриваются по двум направлениям. Одно из них - в правительстве под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко, там обсуждаются практические вопросы изменения законодательства по многим направлениям, и финансовая часть является лишь "малой долей". Второе направление возглавляет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. По этой линии идет выработка принципиальных базовых подходов, связанных с платформизацией различных сегментов экономики.

"Мы работаем по двум трекам. И в настоящее время то, что мы видим, если брать правительственный трек, который в этой части более практический, но и более тактический, собираются предложения от разных ведомств, участников рынка относительно необходимости корректировки. И мы вот сейчас начинаем диалог по тем позициям, которые нужно либо поддержать, либо, соответственно, отвергнуть в контексте изменения законодательства", - сказал Чистюхин.

Ozon осенью 2025 года внедрил программу лояльности "зеленая цена". Она позволяет клиентам банка - участника этой программы оплачивать товары по ценам, аналогичным при оплате со счета собственного банка маркетплейса. Подключение к программе происходит на коммерческой основе, таким образом, банки-участники софинансируют дополнительные скидки для клиентов. Сейчас к программе подключены ОТП банк, Совкомбанк, "МТС Деньги", Роял кредит банк.

ВТБ и группа Wildberries-Russ (РВБ) в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5%-й доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения. Для сделки ВТБ привлечет финансирование на рынке через SPO.

Ozon Wildberries Владимир Чистюхин Максим Орешкин ФАС Дмитрий Григоренко Банк России
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