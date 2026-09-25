Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню перед выходными

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" рубль подорожал к юаню перед выходными днями. Поддержку рублю также оказал остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым в понедельник, 28 сентября, предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

К 19:00 юань подешевел на 9 копеек до 12,51 рубля.

Банк России понизил официальный курс доллара с 26 сентября на 56,43 копейки, до 84,3414 рубля, и уменьшил курс евро на 1,02 рубля, до 95,8709 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"На этой неделе рубль торговался в диапазоне 12,4-12,7 рубля за юань. Рост волатильности, вероятнее всего, был обусловлен низкой активностью экспортеров, несмотря на приближающийся налоговый период (28 сентября). По нашим оценкам, в этот раз нефтегазовые поступления в бюджет могут возрасти примерно до 0,6 трлн рублей (0,4 трлн рублей в августе) благодаря росту экспортных цен и ослаблению рубля. Приближающиеся праздники в КНР (1-7 октября) обусловили сдвиг вправо даты проведения расчетов по операциям с юанями (8 октября). Данное обстоятельство может привести к более сильному росту волатильности на следующей неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Правительство в четверг одобрило законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

Проектировки бюджета предполагают дефицит порядка 2% ВВП ежегодно, при этом в 2027 году он будет на уровне 2,2% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 трлн рублей, доходы - 43,3 трлн рублей. К 2029 году ожидается рост доходов до 48,4 трлн рублей.

"Бюджет устойчив к различным сценариям. Со следующего года на три года базовая цена нефти Urals учитывается в размере $50 за баррель. То есть все обязательства будут профинансированы при таком уровне цен на нефть. При более благоприятной конъюнктуре пополним Фонд национального благосостояния", - отметил министр.

Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП.

"Снижение базовой цены отсечения до $50 за баррель уже с весны не новость и учтено в прогнозах, наши июльские ожидания по среднему курсу на 2027 год (87,5 руб./$1) совпали с прогнозом Минэкономразвития, к концу 2026 года мы по-прежнему ждем рубль ближе к 83 рублям за доллар, в худшем случае останемся на текущих уровнях", полагает директор по инвестициям АО "Астра Управление Активами" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть держатся в минусе на торгах в пятницу, но отошли от внутридневных минимумов.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,6% до $104,93 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,73%, до $92,98 за баррель.

Рынок опускается на фоне оптимизма, вызванного сообщениями о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Тегеран передал американским официальным лицам предложение, которое позволит открыть пролив и возобновить переговоры об урегулировании конфликта в течение семи дней, написала The Washington Post со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Новое предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, который стороны согласовали в июне, отмечает газета.

Неназванный американский чиновник сообщил журналистам, что США ведут "позитивные и конструктивные переговоры при посредничестве третьих лиц".

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 25 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 7 базисных пунктов - до 14,1% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц поднялась на 1 базисный пункт и в пятницу составила 14,02% годовых, версия на 3 месяца осталась на прежнем уровне - 14,3%, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт - до 14,7% годовых.