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Объем рынка ИИ в РФ к 2030 г. вырастет до 760-770 млрд руб. с 257 млрд в 2025 г.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Объем российского рынка искусственного интеллекта (ИИ) по расходам компаний на его внедрение к 2030 году достигнет 760-770 млрд рублей, тогда как в 2025 году он составлял более 257 млрд рублей. Такие данные привел вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на Московском стартап-саммите.

По его словам, развитие рынка будет зависеть от того, "насколько мы сами начнем генерировать спрос", пока же у компаний наблюдается "определенный консерватизм".

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"У нас на сегодняшний день достаточно крутые предложения есть на рынке, связанные с сервисами и с решениями с использованием отечественных моделей искусственного интеллекта. Но при этом спрос на сегодняшний день не всегда успевает за предложениями, потому что есть определенный консерватизм, есть определенная неуверенность, есть определенные вопросы у рынка: если я заплачу за использование искусственного интеллекта, какой это даст эффект здесь и сейчас?" - пояснил вице-премьер

"Поэтому, наверно, оборотная сторона внедрения искусственного интеллекта: мы должны не внедрять ради внедрения и не оцифровывать ради оцифрования, мы должны везде счётно подходить, с умом, какие это даст эффекты, и считать эти эффекты, естественно, в деньгах", - отметил чиновник.

Он также сообщил, что в настоящее время в реестре российского ПО зарегистрировано более 1200 программных продуктов с использованием ИИ. Почти 500 решений на сегодняшний день внедрены в регионах.

Дмитрий Григоренко
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