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Греф заявил, что ИИ в ближайшие 10 лет не сможет заменить руководителей компаний

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект в ближайшие 10 лет не сможет заменить руководителей компаний, однако он уже влияет на перераспределение обязанностей среди рядовых сотрудников, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании, скажем так, абстрактно", - сообщил Греф на Московском стартап-саммите.

"Любого руководителя компании, наверное, сегодня заботит, особенно когда у него большая сеть (у меня в сети работает около 200 тысяч человек), конечно, меня заботит судьба моих сотрудников. И, честно, я сегодня много времени трачу на то, чтобы продумать, какие ещё бизнесы придумать, как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге", - отметил глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк за счет внедрения технологий искусственного интеллекта сократил 65% позиций менеджеров, отвечавших за работу отделений в регионах. В 2025 году Сбербанк сократил штат центрального аппарата на 20% в рамках сворачивания неэффективных проектов (которые, в частности, выявил искусственный интеллект).

Сбербанк Герман Греф
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