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Совет директоров Goldman Sachs обсудил план смены CEO уже в 2027 году

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Goldman Sachs Group Inc. обсудил план, в соответствии с которым главный исполнительный директор банка Дэвид Соломон покинет свой пост уже в 2027 году, а его место займет нынешний президент и главный операционный директор Джон Уолдрон, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, обсуждалась возможность назначения Уолдрона на пост CEO примерно в конце 2027 года или в 2028 году. Этот план предполагает, что Соломон останется исполнительным председателем совета директоров Goldman Sachs еще примерно год-два после ухода с поста CEO.

По словам источников, обсуждавшийся план требует одобрения совета директоров, которое может быть получено в ближайшие месяцы.

Представитель Goldman Sachs Тони Фратто заявил вслед за публикацией сообщения WSJ, что совет директоров банка регулярно обсуждает планы преемственности в руководстве, но конкретные сроки изменений не определены.

Источники отмечают, что 57-летний Уолдрон уже много лет считается наиболее вероятным преемником Соломона, и члены совета директоров не захотят затягивать смену руководства.

Соломон, которому сейчас 64 года, занимает пост CEO Goldman Sachs с 2018 года.

Goldman Sachs Тони Фратто Джон Уолдрон Дэвид Соломон США
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