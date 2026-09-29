ВТБ запустил выкуп инвестиционных золотых монет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ запустил выкуп инвестиционных золотых монет, сообщил банк.

Согласно информации на сайте ВТБ, услуга предоставляется в 24 отделениях 14 крупных городов страны. Монеты, которые выкупает ВТБ: "Золотой червонец" номиналом 10 рублей и "Георгий Победоносец" номиналом 25, 50, 100, 200 рублей и 10 тыс. рублей. Например, цена выкупа "Золотого червонца" – 100 тыс. рублей при цене продажи 132,9 тыс. рублей.

"Мы видим спрос инвесторов на драгоценные металлы в целом и инвестиционные монеты в частности, - прокомментировал новость руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев. - На отношение клиентов напрямую повлияли рыночные сигналы: резкий рост цен на золото в 2022-2025 годах сделал его одним из самых доходных защитных активов. Запуская выкуп монет, мы закрываем весь цикл владения этим инструментом внутри банка. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать инвестиции в золото действительно ликвидным и удобным инструментом сбережений. Теперь клиент может полноценно управлять такими вложениями в рамках одной финансовой организации".