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Производитель умных колец Oura отложил IPO в США из-за неопределенности

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Oura Health, выпускающая умные кольца для фитнеса и отслеживания состояния здоровья, объявила о переносе первичного публичного размещения акций из-за неопределенных рыночных условий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она откладывает выход на биржу "несмотря на высокий спрос, из-за неопределенности на рынке IPO".

Oura представила проспект IPO ранее в сентябре, планируя выйти на биржу Nasdaq до конца месяца.

Компания планировала выпустить новые акции, также свои бумаги готовы были продать ряд акционеров. Вместе они намеревались разместить 50 млн акций по цене от $40 до $44, в результате чего объем IPO мог составить до $2,2 млрд. Рыночная стоимость Oura исходя из верхней границы объявленного диапазона могла превысить $15,6 млрд.

Ведущими андеррайтерами IPO были Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan.

По итогам проведенного в сентябре 2025 года инвестраунда Oura была оценена примерно в $11 млрд. Оценка выросла вдвое в сравнении с предыдущим раундом привлечения финансирования, состоявшимся годом ранее.

Oura была основана в 2013 году. В настоящее время штаб-квартира компании, штат которой превышает 900 человек, находится в Сан-Франциско.

Выручка Oura за девять месяцев, завершившихся 30 июня, выросла примерно на 74% - до $1,21 млрд. Прибыль увеличилась до $60,8 млн по сравнению с $1,6 млн за аналогичный период годом ранее. Число платных подписчиков превысило 5,7 млн человек.

Кольца Oura, стоимость которых достигает $499 (плюс оплата подписки), отслеживают режим сна, пульс, температуру тела и активность владельца. Приложение для смартфона анализирует собранные данные и оценивает состояние человека, предлагая советы по его улучшению.

"Умные" кольца занимают нишу между традиционными фитнес-трекерами и смарт-часами. Они удовлетворяют спрос на персонализированные данные о состоянии организма, предлагая компактное решение без экрана для круглосуточного мониторинга здоровья и обеспечивая при этом более длительное время автономной работы.

JP Morgan Morgan Stanley Goldman Sachs Nasdaq США Oura Oura Health
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