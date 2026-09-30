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РФ за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта кондитерских изделий на 12% до $1,1 млрд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - РФ за семь месяцев этого года экспортировала кондитерских изделий на $1,1 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт превысил 315 тыс. тонн. Динамику этого показателя в центре не привели.

В структуре поставок лидируют шоколадные кондитерские изделия – на $510 млн, что на 13% больше, чем годом ранее. Выручка от экспорта мучных кондитерских и хлебобулочных изделий увеличилась на 10% до $465 млн, сахаристых кондитерских изделий – на 15% до $149 млн.

Среди стран-покупателей российских кондитерских изделий лидерские позиции занимают Казахстан и Белоруссия. За семь месяцев в Казахстан отгружено сладостей на $372 млн (на 20% больше, чем год назад), в Белоруссию – на $271 млн (на 18% больше). "В этом году Казахстан сохраняет статус крупнейшего импортера мучных изделий и шоколада из России, тогда как Белоруссия является ведущим покупателем отечественных сахаристых кондитерских изделий", - отметили в "Агроэкспорте".

В топ-3 покупателей также входит Узбекистан. За семь месяцев на его рынок поставлено российских кондитерских изделий на $87 млн, что на 17% больше, чем в том же периоде 2025 года.

Всего в текущем году отечественные кондитеры экспортировали свою продукцию в более чем 90 стран. Среди самых быстрорастущих направлений – Кувейт (рост в три раза), Афганистан (более чем в 1,5 раза), Армения (на 23%), Вьетнам (на 22%).

"Кондитерские изделия – одна из самых востребованных категорий российской готовой продукции на зарубежных рынках. Не только в странах ближнего, но уже и дальнего зарубежья отечественные бренды узнаваемы и пользуются заслуженным спросом, - заявил руководитель центра Илья Ильюшин, слова которого передала пресс-служба "Агроэкспорта". - За последние пять лет экспорт кондитерских изделий из России увеличился в 1,5 раза, превысив $2 млрд в 2025 году. По оценке "Агроэкспорта", к 2030 году показатель может увеличиться еще на треть и достичь $2,8 млрд с учетом динамики мирового спроса и при условии дальнейшего развития отечественной кондитерской индустрии".

В центре также сообщили, что холдинг "Объединенные кондитеры", входящий в топ-20 мировых кондитерских компаний и включающий 16 предприятий, является крупным отечественным экспортером. В структуре его продаж доля продукции, отгружаемой на экспорт, составляет примерно 12% (в натуральном выражении). География экспорта включает более 50 стран мира в СНГ, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке. Ассортимент адаптирован для зарубежных рынков, наиболее популярные в соответствующих странах кондитерские изделия холдинга сертифицированы по международным стандартам "халяль" и "кашрут".

Как заявил начальник управления холдинга Алексей Носенко, компания видит большой потенциал в развитии экспорта по следующим направлениям: развитие поставок в страны Азии, увеличение доли экспорта в дружественные страны – Китай, ОАЭ, стратегическое сотрудничество с российскими маркетплейсами, возможность открытия пилотного фирменного кондитерского магазина "Аленка" в странах ближнего зарубежья.

Агроэкспорт
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