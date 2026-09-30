В ВЭБ спрогнозировали снижение производства сельхозпродукции в РФ в этом году на 0,6%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Производство продукции сельского хозяйства в 2026 году по сравнению с 2025 годом снизится на 0,6%, пищевых продуктов, включая напитки, и табака – увеличится на 1,5%. В целом по АПК (сельское хозяйство и пищепром) рост составит 0,7% в сопоставимых ценах.

Такой прогноз представила руководитель направления "Аграрная экономика" Института исследований и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство" в среду в Москве.

"Такая оценка основана на предположении о сокращении производства зерна, а также о снижении производства птицы и крупного рогатого скота. При этом спад в этих отраслях будет несколько нивелирован продолжением наращивания сборов масличных культур, овощей, а в животноводстве – ростом производства свинины и молока", - пояснила она.

Согласно ее презентации, сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году может составить 137 млн тонн против 141,2 млн тонн в 2025 году, масличных культур - 36,7 млн тонн против 34,4 млн тонн, овощей - 16,1 млн тонн против 15,7 млн тонн. Кроме того, производство молока оценивается в 34,2 млн тонн против 34,1 млн тонн. Между тем, прогноз производство скота и птицы снижен до 16,8 млн тонн с 16,9 млн тонн в прошлом году.

Согласно прогнозу, в 2027 году сельхозпроизводство может вырасти на 1,3%. Сбор зерна оценивается в 129,1 млн тонн, масличных культур - 38,4 млн тонн, овощей - 16,5 млн тонн, производство скота и птицы - в 17,3 млн тонн, молока - в 35 млн тонн.

"Предполагается, что в среднесрочном периоде внутренний спрос будет расти ограниченно по основным товарным позициям, в долгосрочном - рост численности населения в мире и повышение доходов будут основными факторами стимулирования роста производства продукции растениеводства. Россия обладает значительным потенциалом наращивания экспорта, но его реализация требует создания новой логистической инфраструктуры и изменения системы регулирования", - заявила Илюшина.

По ее словам, в настоящее время происходит снижение рентабельности сельхозпроизводства. "В условиях стабильных или снижающихся реальных цен на сельскохозяйственную продукцию повышение продуктивности земли, а также способность справляться с растущими затратами на производство будут иметь решающее значение. Таким образом, дальнейшие инвестиции в биотехнологию, механизацию, (...) земледелие имеют основополагающее значение для повышения производительности", - отметила.