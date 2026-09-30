Минфин США расширил санкции против Кубы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США объявило об ужесточении санкций против Кубы.

В частности, для лиц, подпадающих под юрисдикцию США, с 30 сентября сокращен список разрешенных поездок на Кубу, запрещено посещение или проведение профессиональных встреч и конференций на Кубе. Ужесточены и правила поездок на Кубу с образовательными целями.

Расширены запреты как на прямые, так и на непрямые финансовые операции с организациями, включенными в санкционный список в отношении Кубы. Кроме того, банковским учреждениям США более не разрешается открывать и обслуживать банковские счета для частных предпринимателей, являющихся гражданами Кубы, их средства и счета должны быть заблокированы.