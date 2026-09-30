Банки в январе-августе увеличили выдачу ипотечных кредитов на 32% почти до 3 трлн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-августе 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 2 трлн 959,6 млрд рублей, что на 31,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (2 трлн 245,8 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 31,9% до 662,7 тыс.

Банки в августе предоставили 86,4 тыс. кредитов на 380,6 млрд рублей, что больше, чем в июле, по количеству на 1,1%, а по объему - на 4,7%.

В годовом сравнении предоставление ИЖК увеличилось в августе по количеству на 1,6%, по объему - снизилось на 3,0%.

Как сообщается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, объем выданных ипотечных кредитов по программам господдержки в августе возрос за месяц на 13,5%, до 213,6 млрд рублей, составив более половины (56,1%) общего объема выданных ИЖК, со 188,25 млрд рублей, или 51,8% общего объема, месяцем ранее.

В то же время выдача ИЖК на рыночных условиях сократились на 4,7%, до 167,0 млрд рублей со 175,2 млрд рублей.

На балансе банков задолженность по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований) на 1 сентября составила 22,7 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,6% (+0,5% м/м на 1 августа). В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ИЖК снизился до 10,2% с 10,7%.

Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований и секьюритизированной части портфеля) на 1 сентября составила 24,8 трлн рублей (+0,5% м/м и +10,2% г/г).

Средневзвешенная ставка по ИЖК в августе снизилась до 10,08% годовых с 10,52% в июле из-за увеличения доли кредитования по программам господдержки.

Средневзвешенная ставка по ИЖК на рыночных условиях повысилась и составила 18,0% после 17,8% в июле.

Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) снизилась до 7,3% с 7,4% в предыдущем месяце.

В то же время на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК снизилась по сравнению с июлем до 12,5% с 12,8%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в августе 2026 г.:

Показатель М/М Г/Г Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб. 380,6 4,7% -3,0% Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт. 86,4 1,1% 1,6% Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб. 22 651,2 0,6% 10,2% Средний размер кредита за месяц, млн руб. 4,403 3,6% -4,5% Средневзвешенный срок за месяц, мес. 285,7 1,8% -6,9% С НАЧАЛА ГОДА Объем предоставленных кредитов, млрд руб. 2 959,6 31,8% Количество предоставленных кредитов, тыс. 662,7 31,9%

В августе в топ-3 регионов традиционно вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. Среди топ-10 регионов ежемесячный темп прироста выдач ИЖК был максимальным у заемщиков из Московской области (+12,7% м/м), а у заемщиков из Краснодарского края отмечалось сокращение выдач (-11,0% м/м).