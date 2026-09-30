Поиск

Банки в январе-августе увеличили выдачу ипотечных кредитов на 32% почти до 3 трлн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-августе 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 2 трлн 959,6 млрд рублей, что на 31,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (2 трлн 245,8 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 31,9% до 662,7 тыс.

Банки в августе предоставили 86,4 тыс. кредитов на 380,6 млрд рублей, что больше, чем в июле, по количеству на 1,1%, а по объему - на 4,7%.

В годовом сравнении предоставление ИЖК увеличилось в августе по количеству на 1,6%, по объему - снизилось на 3,0%.

Как сообщается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, объем выданных ипотечных кредитов по программам господдержки в августе возрос за месяц на 13,5%, до 213,6 млрд рублей, составив более половины (56,1%) общего объема выданных ИЖК, со 188,25 млрд рублей, или 51,8% общего объема, месяцем ранее.

В то же время выдача ИЖК на рыночных условиях сократились на 4,7%, до 167,0 млрд рублей со 175,2 млрд рублей.

На балансе банков задолженность по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований) на 1 сентября составила 22,7 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,6% (+0,5% м/м на 1 августа). В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ИЖК снизился до 10,2% с 10,7%.

Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований и секьюритизированной части портфеля) на 1 сентября составила 24,8 трлн рублей (+0,5% м/м и +10,2% г/г).

Средневзвешенная ставка по ИЖК в августе снизилась до 10,08% годовых с 10,52% в июле из-за увеличения доли кредитования по программам господдержки.

Средневзвешенная ставка по ИЖК на рыночных условиях повысилась и составила 18,0% после 17,8% в июле.

Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) снизилась до 7,3% с 7,4% в предыдущем месяце.

В то же время на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК снизилась по сравнению с июлем до 12,5% с 12,8%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в августе 2026 г.:

Показатель М/МГ/Г
Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб.380,64,7%-3,0%
Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт.86,41,1%1,6%
Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб.22 651,20,6%10,2%
Средний размер кредита за месяц, млн руб.4,4033,6%-4,5%
Средневзвешенный срок за месяц, мес.285,71,8%-6,9%
С НАЧАЛА ГОДА
Объем предоставленных кредитов, млрд руб.2 959,6 31,8%
Количество предоставленных кредитов, тыс.662,7 31,9%

В августе в топ-3 регионов традиционно вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. Среди топ-10 регионов ежемесячный темп прироста выдач ИЖК был максимальным у заемщиков из Московской области (+12,7% м/м), а у заемщиков из Краснодарского края отмечалось сокращение выдач (-11,0% м/м).

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-министр связи Никифоров перестал возглавлять майнинговую компанию "Иннополис Тех"

ЦБ РФ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $309,0 млрд с $313,3 млрд

 ЦБ РФ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $309,0 млрд с $313,3 млрд

Обналичивание в банковском секторе в I полугодии сократилось в 2,1 раза, вне его - выросло на 4%

Плодоовощной союз призвал защитить тепличную отрасль от демпинга импорта

Минфин в III квартале привлек от размещения ОФЗ 1,264 трлн рублей при плане 1,5 трлн

Дмитриев заявил о продолжении диалога с США по многим направлениям

Сотовым операторам могут запретить продавать сим-карты со стартовым балансом

 Сотовым операторам могут запретить продавать сим-карты со стартовым балансом

Эксперт предложил аграриям с большими запасами зерна отказаться от ярового сева

Минфин США расширил санкции против Кубы

 Минфин США расширил санкции против Кубы

Правительство продлило до 31 октября запрет на экспорт дизтоплива для производителей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12022 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов