Банки в январе-августе увеличили выдачу ипотечных кредитов на 32% почти до 3 трлн рублей
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-августе 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 2 трлн 959,6 млрд рублей, что на 31,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года (2 трлн 245,8 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 31,9% до 662,7 тыс.
Банки в августе предоставили 86,4 тыс. кредитов на 380,6 млрд рублей, что больше, чем в июле, по количеству на 1,1%, а по объему - на 4,7%.
В годовом сравнении предоставление ИЖК увеличилось в августе по количеству на 1,6%, по объему - снизилось на 3,0%.
Как сообщается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, объем выданных ипотечных кредитов по программам господдержки в августе возрос за месяц на 13,5%, до 213,6 млрд рублей, составив более половины (56,1%) общего объема выданных ИЖК, со 188,25 млрд рублей, или 51,8% общего объема, месяцем ранее.
В то же время выдача ИЖК на рыночных условиях сократились на 4,7%, до 167,0 млрд рублей со 175,2 млрд рублей.
На балансе банков задолженность по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований) на 1 сентября составила 22,7 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,6% (+0,5% м/м на 1 августа). В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ИЖК снизился до 10,2% с 10,7%.
Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований и секьюритизированной части портфеля) на 1 сентября составила 24,8 трлн рублей (+0,5% м/м и +10,2% г/г).
Средневзвешенная ставка по ИЖК в августе снизилась до 10,08% годовых с 10,52% в июле из-за увеличения доли кредитования по программам господдержки.
Средневзвешенная ставка по ИЖК на рыночных условиях повысилась и составила 18,0% после 17,8% в июле.
Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) снизилась до 7,3% с 7,4% в предыдущем месяце.
В то же время на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК снизилась по сравнению с июлем до 12,5% с 12,8%.
Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в августе 2026 г.:
|Показатель
|М/М
|Г/Г
|Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб.
|380,6
|4,7%
|-3,0%
|Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт.
|86,4
|1,1%
|1,6%
|Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб.
|22 651,2
|0,6%
|10,2%
|Средний размер кредита за месяц, млн руб.
|4,403
|3,6%
|-4,5%
|Средневзвешенный срок за месяц, мес.
|285,7
|1,8%
|-6,9%
|С НАЧАЛА ГОДА
|Объем предоставленных кредитов, млрд руб.
|2 959,6
|31,8%
|Количество предоставленных кредитов, тыс.
|662,7
|31,9%
В августе в топ-3 регионов традиционно вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. Среди топ-10 регионов ежемесячный темп прироста выдач ИЖК был максимальным у заемщиков из Московской области (+12,7% м/м), а у заемщиков из Краснодарского края отмечалось сокращение выдач (-11,0% м/м).