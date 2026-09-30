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ЦБ РФ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $309,0 млрд с $313,3 млрд

ЦБ РФ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $309,0 млрд с $313,3 млрд
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля 2026 года снижена до $309,0 млрд, предварительно он оценивался в $313,3 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Вместе с тем в сторону уменьшения пересмотрена оценка долга на 1 апреля до $298,3 млрд с $299,1 млрд.

Согласно обновленной оценке, долг во втором квартале 2026 года увеличился на $10,7 млрд, или на 3,6% после уменьшения в первом квартале на $8,5 млрд. За первое полугодие 2026 года он вырос на $2,2 млрд, или на 0,7%.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики РФ за второй квартал увеличилась на $4,3 млрд, или на 2,6%, до $172,9 млрд (по предыдущей оценке - до $176,9 млрд), за полугодие - на $1,0 млрд, или на 0,6%, со $171,8 млрд.

Задолженность банковского сектора (банки и ЦБ РФ) за второй квартал стала больше на $6,3 млрд, или на 5,9% и составила на 1 июля $113,0 млрд (прежде оценивалась в $113,3 млрд). За полугодие она выросла на $1,5 млрд, или на 1,3%, со $111,6 млрд.

Задолженность органов госуправления за второй квартал увеличилась на $46 млн, до $23,089 млрд, за первое полугодие - снизилась на $371 млн, или на 1,6%, с $23,460 млрд.

Внешние обязательства РФ в 2025 году увеличились на $17,0 млрд, или на 5,8%, до $306,8 млрд с $289,9 млрд.

ЦБ РФ
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